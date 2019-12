Las mil y un ‘batallas’ de William Dau

Tanto miles de amores como unos tantos odios ha despertado William Dau Chamat. El alcalde electo de Cartagena prometió continuar sus denuncias sobre corrupción ya sentado en el Palacio de la Aduana, en donde “los malandrines no tuvieron tiempo de esconder sus chanchullos”. Su lucha anticorrupción fue la bandera de la campaña que lo llevó a ganar el respaldo de la ciudadanía cartagenera (de 113.627 votantes), que hastiada de la incertidumbre política de la ciudad lo vio como un salvador. Tiene seguidores que lo aman y defienden a capa y espada pero también detractores, algunos de vieja data, de cuando comenzó su carrera como veedor en los años 90, denunciando un sin fin de casos de presunta corrupción, viéndose inmerso en batallas legales. En Internet, incluso, existe una página de procedencia desconocida, dedicada exclusiva y únicamente a despotricar sobre Dau. Se llama: ‘elcalumniadorwilliamdau’, donde tildan al alcalde de ‘calumniador refugiado’ y hasta de ‘perverso ciudadano’. Pero son muchos más los comentarios de cartageneros que piden a gritos que lo dejen gobernar en santa paz. ¿A quiénes se ha enfrentado y a quiénes ha denunciado William Dau Chamatt?

Amenazado y exiliado...

Las batallas contra la corrupción libradas Dau por comenzaron en los 90. En 1998, fundó la corporación ‘Cartagena Honesta’, un colectivo cívico de control social. Pero en 2004, reseña El Universal, se vio obligado a viajar a New York, Estados Unidos, y a radicarse allí por más de 15 años, al parecer, por amenazas originadas por un litigio contra un exalcalde de Arjona. En Norteamérica creó hace cuatro años ‘Lets Save Cartagena’, una página de Facebook desde donde retomó sus denuncias anticorrupción y patrocinó acciones como financiar pintura para borrar los letreros de publicidad política que inundaban a la ciudad en épocas electorales. Sus videos y escritos de denuncias, calaron en el pueblo cartagenero y cada vez cobraron más fuerza, tanta que al regresar a Cartagena, tras 15 años de exilio, ya existían ciudadanos que apoyaba a Dau.

Curi, destituido

En sus intervenciones y debates camino a la Aduana, Dau atizó entre las llamas del olvido algunas de sus denuncias más renombradas, entre ellas el proceso que terminó con la destitución por la Procuraduría del tres veces alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara (Q.E.P.D.). Esa destitución, la mostró como uno de los colores más vívidos de su bandera anticorrupción. El lío jurídico está relacionado con la compra ficticia de una empresa de fibra óptica hecha por el alcalde Curi. Para entonces, ya Dau había iniciado su carrera como ‘activista anticorrupción’ en 1996, reseña Semana, denunciando a un Fiscal de la ciudad y acumulando más de 115 procesos judiciales contra funcionarios públicos.

Wong... “los García, los Blel, los Montes”

En su campaña camino a la Aduana, en pleno debate de Caracol Televisión, Dau encaró a la entonces también candidata Yolanda Wong Baldiris. “Yo subí a mis redes un video (donde se ve) saliendo de la casa de la doctora Wong, en el Pie de La Popa, al convicto Juan José García y su convicta esposa Piedad Zuccardi, estando ella (Wong) todavía encargada de la Alcaldía”, manifestó sobre el encuentro entre Wong y los cuestionados políticos. Esa, la de librar a Cartagena de las casas políticas que él asegura han desangrado económicamente a la ciudad, como “los Montes”, “los García” y “los Blel”, fue otra de sus banderas. En una entrevista a W Radio, cuando todavía era candidato, mencionó: “Soy el único con los pantalones para acabar la corrupción de Cartagena”.

Disculpas a la senadora

Justo tras la contienda electoral de 2019 apareció una nueva denuncia pública de Dau, quizá la única de la que se ha retractado. Fue contra la senadora Daira Galvis Méndez, su “enemiga” hace 20 años, a quien acusó de querer robarle las elecciones con un “chocorazo” para beneficiar al candidato perdedor, William García Tirado. “Daira Galvis ya cuadró todo con el registrador y sobre eso hay abundantes pruebas; desde el lunes me está llegando información (...) Ya tienen todo listo para hacerme el chocorazo”, afirmó. Sin embargo, Dau horas después dijo: “No me consta que la honorable senadora de la República Daira Galvis Méndez se haya reunido, ni cuadrado al registrador para cambiar fraudulentamente la decisión popular de las elecciones del domingo 27 de octubre a favor de William García Tirado”.

No se retracta

Sobre lo que no se ha retractado Dau es de una de sus más candentes aseveraciones. Acusó al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, de un supuesto aumento injustificado de su patrimonio y de, supuestamente, apoderarse de recursos públicos. El gobernador no se quedó de brazos cruzados, respondió en los estrados judiciales con una acción de tutela para defender sus derechos a la honra, al buen nombre y pedir retractación. El juez Quinto Civil del Circuito le ordenó a Dau retractarse y el 19 noviembre de 2019 le impuso al alcalde electo tres días de arresto por no retractarse y no presentar pruebas contra Turbay. Dau manifestó, en un video en redes sociales que luego borró, que sí había presentado pruebas y que prefería pagar cárcel antes que echarse para atrás. “Prefiero estar preso por ser un ciudadano correcto, que estarlo por ser un gobernante corrupto”, dijo.

Arresto de tres días...

Ya Dau cumplió un arresto de tres días por desacato en la Estación de Policía de Chambacú, fue en enero de 2019. Esta vez por enfilar sus denuncias contra el controvertido Alfonso Hilsaca Eljaude, ‘el Turco’ Hilsaca, a quien tildó de ser autor de varios hechos delictivos, lo que fue tomado por el empresario como injuria y calumnia. El alcalde electo no se retractó y justo ahora, tras el arresto ordenado en el caso de Dumek, sobrevino un nuevo incidente de desacato y un juez ordenó tres días más de arresto por no retractarse de las afirmaciones contra Hilsaca. En su momento, Dau dijo que también presentó pruebas contra el empresario. El viernes, Dau se entregó para cumplir con seis días de arresto.

La pugna sigue

Con sus constantes denuncias, la imagen Dau creció en la redes sociales y su aspiración a la Alcaldía culminó con éxito al ganar las elecciones contra el que se ha convertido en otro de sus enemigos políticos. “Los malandrines se están robando el 70% del presupuesto público. Ya el malandrín, el corrupto de William García Tirado, se inventó que William Dau cometió el fraude más grande de la historia de Cartagena. Hace dos días puso una tutela ante un juez de familia buscando que se suspenda mi credencial, es una práctica dilatoria, no saben qué hacer para tratar de impedirlo. Yo estoy francamente hasta a la coronilla, lo que necesito es posesionare y gobernar ante todo el pueblo cartagenero. El hombre es un ridículo que solo quiere quedarse con el 70% del presupuesto que se han venido robando”, ha dicho Dau en sus redes sociales sobre su adversario.

“No me temblará el pulso”