Leandro Díaz no pudo quedar ciego por el líquido amniótico, te cuento por qué

“Simón Salas le sacó un son a Elvirita y Rafael le hizo un paseo a Marina, Emilianito le cantó a Carmen querida y Julio Suárez le hizo a Chavelita... Y Leandro Díaz le hizo a Cecilia, una que vive en Urumita... Si quiera usted anda gozando, a mí no me consuela nadie... Leandro deja de llorar y suspirar el día que muera”.

El día que conocí al Maestro Leandro pensé que estaba frente a un patriarca del Antiguo Testamento y, al escuchar sus versos y melodías, lo confundí con Homero, el de la Ilíada y la Odisea, clamando a los dioses del olimpo, guacharaca en mano, porque a él no lo consolaba nadie.

–No me quejo, viene a este mundo con el propósito de cantarle a la mujer que nos dio la vida y a las que nos pechichan o nos desmigajan el corazón; a los manantiales, a la sabana, al firmamento, con alegría, desechando el rencor que envenena el espíritu–. Le llaman “resilencia”, palabreja que invita a “restaurarse”, fuerza infinita que devuelve la fe, cualquiera que sea el cataclismo. El maestro Leandro se sobrepuso al rechazo desde el mismo instante de su nacimiento al descubrir su ceguera pero, muy pronto, florecieron la magia y los talentos que compensaron la falta de luz en sus pupilas en medio de una sociedad que, en ese entonces y aún ahora, califica la discapacidad como “estorbo, maldición o castigo del cielo”.

Ahora, cuando la vida, obra, alegrías y sin sabores del Maestro Leandro Díaz renacen ante los ojos del mundo en la voz sonora y el talento formidable de Silvestre Dangond, me traslado en sueños a San Diego y converso nuevamente, de taburete a taburete, con Leandro. Recargo mi espíritu con la fe del carbonero. Lea además: ¿Buscan doble para Leandro Díaz o el final ya se grabó?: polémica sobre la novela

A Leandro, melancólico creador de filigranas musicales inmortales, interpretadas incluso por las sinfónicas de Londres, París y Tokio, los reconocimientos y estabilidad económica le llegaron tardíamente, nada extraño en un país mezquino y asimétrico. Indagando sobre músicos y literatos ciegos recompensados generosamente en sus países de origen, me lleno de envidia de la buena: Jon Milton, José Feliciano, Jorge Luis Borge, Andrea Bocelli, Stevie Wonder, Ray Charles, entre muchos otros, son motivo de orgullo y eterna veneración. Aquí, elevamos altares a los violentos y mezquinos.

Soñar no cuesta nada

¿Existe solución para la ceguera de pacientes como Leandro Díaz? El Dr. Javier Vásquez Ramírez, reconocido oftalmólogo de Cartagena, fundador y director de Ebenecer, Centro Oftalmológico de alta complejidad, entre los más prestigiosos de la Costa Caribe, respondió de manera contundente: “En estos casos, como todos en Medicina, lo más importante es la prevención porque, cuando se deterioran por completo la retina y el nervio óptico, no es posible restaurar la visión en ningún centro hospitalario del mundo y solo queda aferrarse a los milagros”. Lea aquí: ¿Una maldición? Esta es la enfermedad por la que Leandro Díaz era ciego

En Colombia, somos alrededor de 50 millones, dos millones afectados moderada o gravemente en su capacidad visual y, aun cuando duela decirlo, aquí la inmensa mayoría de los ciegos son invisibles, abandonados a su suerte pues, en la práctica, no funcionan, de manera oportuna y efectiva las políticas públicas de promoción y prevención en salud visual: permanecen apolilladas en los anaqueles y mejor no hablemos de Cartagena y el departamento de Bolívar porque dan ganas de llorar.

Las cifras no mienten: de los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta Tierra, al menos 2.200 millones presentan diversos grados de discapacidad visual, de los cuales, al menos el 50%, podría haberse evitado.

Y uno se pone a pensar: si en estos momentos las políticas públicas no han sido efectivas y eficientes, imagínese lo que ocurrió en la época del nacimiento de Leandro, cuando su familia, como muchas otras, permaneció sumida en el abandono, la ignorancia y la miseria. Hoy, lastimosamente, la situación no ha cambiado para la inmensa mayoría de los colombianos que sobreviven en los cinturones tuguriales.

La inmensa mayoría de las cegueras del recién nacido son prevenibles, entre ellas, se destacan las infecciosas adquiridas por la madre y trasmitidas a su hijo durante el embarazo: toxoplasmosis, roséola, sífilis, cito-megalo virus, herpes, sida, infecciones vaginales y urinarias que, diagnosticadas y tratadas oportunamente, garantizan la curación tanto de la madre como del fruto de sus entrañas, evitando no solo la ceguera, también un sin número de lesiones irreparables. -Es de suma importancia- señala el Dr. Javier Vásquez- evitar el daño producido a la retina, sobre todo de los niños prematuros, por el uso indiscriminado del oxígeno y lafototerapia-.

Los ojos ocultos de Leandro

Científicamente, desconocemos la causa de la ceguera de Leandro pero algunos aseguran que, el Señor del Universo, al darse cuenta del daño irreparable ocasionado en la visión de aquel niño, le atornilló miles de ojos y radares tanto en la piel de su alma como en cada una de sus células, en sus rimas y versos, declarándolo inmortal.

¿Ciego?

Leandro, padre amoroso y comprensivo, creyente, gladiador invicto desde el mismo instante que su madre lo parió allá, en un paraje de Barrancas, La Guajira, el 22 de febrero de 1928, dijo: “Yo nací una mañana cualquiera un día de carnaval, pero ya yo venía con la estrella de componerle a mi mal, y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja, luego me pongo a cantar, ¡le doy alivio a mis penas!”.

En mi caso, desde cuando conocí al Maestro Leandro Díaz en su casita de bahareque, en la entrada de San Diego, estuve convencido de que los ciegos somos nosotros.