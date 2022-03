Liliana Camargo lucha por la mujer emprendedora

En los barrios

“Todo tiene su ciclo y tiempo, así que decirle a una mujer: sal a buscar trabajo y deja a los niños solos no es la idea. Es un proceso de adaptación y hay que ir acompañándolas en ese proceso, en el que trabajamos con campañas en los barrios. Hay una en curso que se llama ‘Es hora de cambiar’, llegamos a los diferentes hogares con ese mensaje de que hay algunas conductas normalizadas, naturalizadas, que afectan la dignidad de la mujer y hay que cambiarlas. Por ejemplo: los hombres que dicen que las mujeres son exageradas y locas, y por naturaleza el hombre es mujeriego. Frases como ‘Es una loca celosa porque soy hombre y por naturaleza nosotros podemos tener más de una mujer’, o, ‘Si llego y no me tiene el almuerzo caliente, la ropa organizada, me molesto porque eso le corresponde a ella’. ‘No se justifica que si yo llego como hombre a la casa, ella no tenga las cosas al día’. Esas situaciones dentro del hogar son producto de una normalización. Hay conductos como: ‘Ella se queda cuidando a los niños mientras yo trabajo, porque cuidar a los niños es cosa de mujeres’, entonces no solamente los hombres sino la mujer siente una presión social porque el tema del cuidado de los niños en cabeza de ella es aceptado también por otras mujeres”, dijo Liliana. También reitero que, aún en estos tiempos, no es raro que a la mujer la tilden de mala madre por trabajar y dejar a los hijos con otra persona. Lea también: Consultorio Rosa abre sus puertas a las mujeres bolivarenses.

Por eso el programa se llama Círculos de igualdad, porque no es un programa que solo trabaja con las mujeres y los culpables son los hombres, sino que cuando se habla de igualdad hay que pensar que tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres que, por falta de esa sororidad, juzgan a las otras mujeres, entonces contribuyen a afianzar y normalizar esos estereotipos.

*Nombre cambiado.

En el caso de mujeres víctima de violencia, requieren ayuda institucional, pero desde círculos brindan asesoría jurídica, orientación.