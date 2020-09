“Los poemas me hicieron volver a vivir”: Hernán Urbina Joiro

Un tesoro en servilletas

“En julio de 2019 yo terminé los borradores de una novela que se llama ‘El almirante del desierto’ y un amigo, gran, gran, amigo español, Julio Moreno, médico epidemiólogo, asesor de la OMS y fundador de la Sociedad de Escritores Médicos de Sevilla, de la cual me hizo miembro, me dijo: ‘ ¿Por qué no te haces un libro de poemas y yo te lo publico aquí, en España?’ , y me animé otra vez a desempolvar esos poemas y, gracias a él, fue que me conecté con la Editora Caligrama (que publicó el libro en este 2020)... pero él fue uno de los primeros médicos que murió en España cuando se inició la epidemia del coronavirus, ¡muy dolorosa la muerte de mi amigo!”.

Poemas antes que canciones

“La gente no debería buscar un cancionero porque no lo va a encontrar. Incluso lo grabado, aquí está distinto, aquí están los poemas originales míos. Yo primero hago los poemas y después los convierto en canciones”, señala. Canciones inolvidables... para el camino.

Cuando regresó a un apartamento que “parecía que le hubieran extraído el aire”, tomó el juguete preferido de su hija, un instrumento en forma de guitarra, con cuatro letras mi, fa, so, la, y compuso: “ Como nace el viento// Como llega el verso// Apareciste tú//llenándolo todo, abarcando todo// De donde es la dicha, apareciste tú//(...) Hija, yo te quiero mucho// No lo olvides en el mundo//Que tú debes conquistar... ”, el poema se llama ‘Más que una reina’, que más tarde se convertiría en la icónica canción ‘Hija’, interpretada por Diomedes Díaz.

Imagen que aparece en la portada del libro. //Foto: Cortesía.

“Nunca dejé de hacer poesía”

“Cuando quise hacer poesía en San Juan del Cesar, fui rechazado”, sigue contándome Hernán Urbina sobre sus inicios. “Además -detalla-, fui motivo de burla: yo cargaba un terraplén de poemas en una cartera. Un día extravié la cartera en el jardín de una vecina, quien leyó todos esos poemas, muchos de ellos amorosos, y empezó el chisme de que yo estaba enamorado de la señora que era mamá de un compañero”.

Cuando su papá le enseñó a ponerle música a sus poemas, Hernán compuso su primera canción: ‘Versos a la hermana Aurora’, un boom en su colegio, y luego hizo ‘Te quiero de verdad’, interpretada por el célebre Juancho Rois en el primer Festival Nacional de Compositores Vallenato, con la que Urbina ganó en la categoría de aficionados, el 8 de diciembre de 1977.

“Ahí empezó otro problema en mi casa, porque no iba a ser solo poeta si no cantante. De hecho la CBS fue a mi casa en ese tiempo para que yo hiciera un disco, mi mamá los echó a todos. Pero nunca dejé de hacer poesía, es la herramienta hasta el día de hoy más eficaz que tengo para aclarar lo que no entiendo, hay varias columnas mías que son poemas, porque primero hago el poema, si funciona como poema, es porque las ideas son eficaces, entonces hago otra cosa”, narra.

Y me dice que el libro “puede ser una sola canción que empecé a escribir a los nueve años y ahora le he puesto un punto transitorio en 2019, con diversos matices, diversas estrofas, diversas cadencias. Era un poco más entendible que eran canciones para un solo camino: la vida, por eso me decanté por ese título”.

Sin lugar a dudas ha sido una alegría grande para este poeta poder compartir sus versos.

“Los poemas me hicieron volver a vivir muchas veces y me ayudaron a vivir con valentía, yo espero que esas imágenes también ayuden a los demás que les cuesta caminar por muchas razones. (...) He tenido muchos accidentes, una vez tuve un accidente muy grave, en Valledupar, me volteé en un carro, quedé muy golpeado y, cuando me desperté en la clínica al día siguiente, lo primero que me dije fue: ‘Estoy vivo y tengo la poesía, así que no ha pasado nada’”. (También le puede interesar: Crónica de Hernán Urbina: Aniversario 70 de El Universal: Las noticias falsas y mi clon)