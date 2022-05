Mi historia como madre adolescente, un drama que no termina

Vanessa.

Cada día que me levanto pienso que debo sacar a mi hijo adelante y que tengo que darle un buen futuro, por eso tengo pensado irme de la ciudad, me iré cerca de Medellín a una plantación de café. Me dijeron que eso lo pagan bien y si trabajo con mi marido, el papá del bebé, entre los dos podemos reunir dinero para comprar nuestras cosas, las del niño, mejorar nuestra calidad de vida y, por fin, yo podré estudiar de noche para terminar el bachillerato.

En el colegio, el bullying era algo cotidiano, las burlas y las risas hacían parte de la cotidianidad. Siempre me he considerado una persona que no le presta atención a nada, entonces me daba igual lo que ellos me dijeran. El único problema, a veces, era que me pegaran o me jalaran el cabello, ahí sí me transformaba y nos íbamos a los golpes.

En cierta forma tenían razón, pero la verdad es que con o sin hijos él no hubiera estudiado, porque después de que nació Kylian tuvo todas las oportunidades del mundo para estudiar. Con los resultados de las pruebas ICFES se ganó la beca de Ser Pilo Paga. Después, en una fundación, le dieron la oportunidad de estudiar y también la dejó pasar, para, finalmente, no hacer nada; entonces da igual, con hijo o sin hijo, no habría estudiado.

Cuando en la casa de la familia de Santiago se enteraron de que él iba a ser papá, reaccionaron como si se les hubiera venido el mundo encima, comenzaron a decir que ya no podría estudiar, que no sería nadie en la vida y que ahora, por no habernos cuidado, traeríamos un niño al mundo.

En cuanto a mi familia, yo ya era consciente de que mi mamá no me apoyaría, y menos porque mi hermana Sandra, de diecinueve años, también estaba a la espera de su primer hijo y ambas esperaban ansiosas la llegada de mi sobrino. Pero el asunto cambió con mi papá, él sí tenía muchas expectativas conmigo, y cuando se enteró de que iba a tener en menos de cuatro meses un bebé, su atención para conmigo cambió. Ya no me hablaba para nada en absoluto, y con toda la razón, porque todo lo que él quería para mi vida se estaba derrumbando, ya que me convertiría en mamá adolescente. La indiferencia siguió al menos un año más, y después, poco a poco, comenzó a dirigirme la palabra.

Cuando él se enteró de que yo estaba embarazada, pensó de todo un poco, la angustia y el tormento reinaban en su cabeza, pero a mí me dio igual, en cierta forma sabía a lo que me enfrentaba con un hijo, porque primero, ya tenía la experiencia cuidando a mi sobrino y, segundo, en la calle uno aprende y se concientiza de lo bueno y lo malo, por tanto, para mí la noticia del embarazo no fue una sorpresa y me dio igual.

El trato que recibía por parte de la familia de mi papá sí era diferente, porque allá me discriminaban por ser negra, y como ellos todos son blancos me decían la negra, la india, la palenquera y demás comentarios despectivos que no se le debería decir a una niña. A veces mis primitas no querían jugar conmigo porque sus mamás, que son mis tías, les decían que yo era negra y que por eso no debían jugar conmigo. Todo eso llevó a que mi papá prefiriera no llevarme mucho allá para que yo no sintiera tanto la diferencia, pero claro que sí lo notaba. todo lo escuchaba, lo sentía y creo que esas situaciones me marcaron, porque aún me acuerdo de todo detalladamente.

Mientras mi enfermedad de los ojos iba en aumento y mi visión en el ojo izquierdo iba disminuyendo, con más urgencia, los médicos decían que debían operarme. Yo estaba a punto de perder la visión en ese ojo, pero mi mamá nunca le prestó atención a mi caso, era como si tampoco le importara mi salud. Entonces comprendí que, si quería tener una buena visión y no perder el ojo para no ser más el centro de burlas, debía ser yo quien tomara las riendas de mi enfermedad. Decidí pedirle el favor a una vecina que me acompañara a todas las citas y que estuviera presente el día de la operación, porque como era menor de edad, no me podían hacer ningún proceso sin la supervisión de un adulto. Ella aceptó sin ningún problema y fue quien estuvo conmigo en todo el proceso. Yo le agradezco mucho, porque sin ella quizá hubiera perdido mi ojo.