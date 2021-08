Ninfa y un restaurante indígena en la Amazonía

Lo de la yuca brava es todo un proceso. Usted no se la puede consumir así no más porque dice mi mamá que envenenamos a la gente -ríe-. Tiene una fermentación que lleva tres días. Después de eso, la yuca queda blandita, le hacemos un proceso de amasado. Ella queda como una harina y de allí sacamos la fariña o la cogemos para preparar la torta de cazabe. Ingiriendo de esa manera la yuca brava, ya el cuerpo como que se acostumbra, por decirlo así, y no reacciona de mala manera”.

Monifue, abundancia

La experiencia

Ninfa no acepta el uso de cubiertos en su restaurante, apegándose a la tradición. Todo es servido en hojas, para no utilizar plástico o recursos que no sean 100 por ciento naturales. Es toda una experiencia valorada por los comensales, que los embarca en un viaje que pone a prueba los sentidos y a la vez, la concepción misma de la vida.

“Hay una diferencia muy, muy grande en cuanto a cualquier restaurante donde tú pagas y si quieres no comes, o comes. En mi cocina lo que la gente busca, además de degustar los platos, es el conocimiento”, dice, ese que se empaca para llevar y que no tiene fecha de caducidad.

“Puede que usted empiece a buscar quién es, su cultura, es lo bonito. Hay una historia detrás de cada alimento. Le podemos contar por qué consumimos la yuca brava... qué nos aporta el pescado. Eso no lo encuentra en otro lado.

“Te vas de mi restaurante con algo de la cultura nuestra, y eso es lo más importante, para mí”.

Durante los tiempos difíciles del desplazamiento que sufrió la familia de Ninfa y ella misma, y es que tiene hermanos a quienes asesinaron, llegaron a Florencia y no tenían casi nada. Solo las esperanzas intactas de un futuro mejor, alejado del miedo y la zozobra.

“Nunca me desarraigué de mi cultura, siempre estuve allí como gobernadora de varios cabildos en Florencia y nunca me mudé justo porque yo sabía que nunca debía apartarme de lo que yo era. Estoy entre los pueblos uitoto que, bueno, ahorita no se dice uitoto se dice Murui-muinane, el uitito es una palabra despectiva, quiere decir comején”.

La esencia del pueblo está unida a Ninfa, lo lleva en la sangre... “Con los años me di cuenta de que era por aquí, por la gastronomía y el amor por mi pueblo, que debía mostrar la cultura como yo la quería mostrar, visibilizarla ante el mundo y decir que también hacemos parte de todo ese legado que tiene la Amazonía. Es el pulmón del mundo y somos un tesoro de conocimiento. Podemos aportar a que la humanidad se alimente mejor”.

El equipo está conformado por Ninfa y sus dos hijas. Cuando deben hacer domicilios, contratan a un trabajador y así se ha manejado este proyecto pequeño, pero de gran impacto.

Atienden por reservas, porque no son el tipo de restaurante que recalienta para servir. “Queremos que la gente que llega sepa que son alimentos frescos y que han sido preparados a pedido del cliente”, explica.

Es una experiencia que se organiza previament, acoplando también todo el conocimiento alrededor, por qué ese pescado, por qué el espacio. “Mis hijas y yo le metemos amor a esto. Aunque muchos hayamos percibido negativo el proceso de paz, eso nos abrió el camino. Y aquí estamos. Esto que hacemos es un proceso para llevar paz... amor y paz -ríe.