Piedad Pérez Porto, la mujer detrás de las lanzas de la Independencia

Piedad teje con una paciencia afanada. La paciencia la lleva en su rostro, casi imperturbable, y el afán en sus manos. “Lo primero es tallar la lanza, luego adornarla poco a poco, siempre con los colores de la bandera de la ciudad”, me explica, sus dedos no dejan de moverse en zigzag alrededor de un palo de madera, hila esos colores patrióticos. Al fondo hay tambores diminutos, plumas, lentejuelas, telas, mochilas a escala, hilos... Es el pequeño taller donde Piedad Pérez Porto, consagrada artesana, confecciona uno de los elementos insignes de las Fiestas de la Independencia de Cartagena: la lanza. Antes utilizada como arma de defensa en el camino del pueblo cartagenero hacia la libertad del yugo español, ahora es uno de los símbolos festivos portados con decoro durante las conmemoraciones del 11 de Noviembre. Antes las lanzas fueron usadas por los guerreros que acompañaron a Pedro Romero a luchar contra el ejército de España, ahora son llevadas como un bastón de mando, como una batuta, por los lanceros festivos. “Bueno, mijo -Piedad me habla sentada en un banquillo-, desde el año 2006, cuando se empezó a honrar a los gestores culturales de Cartagena nombrándolos como lanceros de las Fiestas de la Independencia, soy la persona que ha elaborado las lanzas para todos los que han sido lanceros. Yo, particularmente, tengo mucho tiempo de estar participando con todo lo que tiene que ver con las Fiestas, desde el año 1997, cuando mi hija fue representante del barrio Daniel Lemaitre en el Reinado de la Independencia, ella quedó entre las 10 finalistas. Desde ahí empecé a participar en las comitivas y en la elección de la reina del barrio”.

-¿Pero qué significa la lanza para usted?- Le pregunto.

-Pues es un elemento muy importante porque muchos de los hombres que acompañaron a Pedro Romero eran artesanos de Getsemaní.

Piedad hebra los colores verde, amarillo y rojo alrededor de las lanzas, que serían entregadas oficialmente a los lanceros 2019 el viernes en lanzamiento de las Fiestas, que este año conmemoran 208 años de la Independencia. “Recuerdo -continúa explicando- que fue un encargo hecho por Mildred Figueroa en 2006, era la directora de las Fiestas. Ese año ella me dijo: ‘Vamos a idearnos unas lanzas, porque vamos a reconocer a los gestores culturales como lanceros de Cartagena’. Ese año fueron escogidos Irma Jiménez Alvear y Michi Sarmiento. El bastón que me entregaron para adornar era simple y yo le fui agregando los implementos como tal... Y, pues, me gustó, sucesivamente todos los años me han mandado a hacer las lanzas, inclusive la mía, en el año 2013”, dice y ríe sin soltar el elemento festivo en construcción que aún viste de colores.

Piedad es secretaria, pero no ejerció su profesión. Por más de 40 años ha sido un miembro activo del creciente gremio de artesanos de Cartagena. Fue uno de los hombros que cargaron la tarea de organizar la recordada Feria Artesanal del Caribe, en Chambacú, ahora es la Representante Legal de la Organización de Artesanos Unidos de Bolívar, que realizaba ese evento. Y, hace poco, ayudó a transformar un maloliente y solitario callejón del Centro Histórico en un colorido paseo artesanal por el que da gusto transitar. Tiene 68 años y las baterías siempre puestas. “Mis amigas me dicen que si yo no me canso, yo respondo que no. Ahorita mismo estoy de aquí para allá, haciendo unos talleres para participar de la feria Farex, hay otras artesanas más jóvenes que yo a las que les de flojera hacer los talleres pero a mí no. Yo todavía me siento útil”, sostiene.

Como dice, ella misma hizo su lanza en 2013. “Es algo que da mucha alegría, es un gran reconocimiento que nos hacen porque nos tienen en cuenta, somos parte de la cultura de la ciudad, yo he trabajado mucho por la cultura, eso ayudó a que me escogieran también como lancera ese año, mi compañero fue Belmir Caraballo. Recuerdo mucho la canción La Fantástica, de Carlos Vives y que las fiestas quedaron muy bonitas ese año”, narra.

Si los lanceros de la Independencia defendieron a la ciudad en tiempos de guerra, los lanceros festivos defienden y promueven por el mundo a las celebraciones que conmemoran esa Independencia, portando la lanza festiva que cada año confecciona Piedad Pérez Porto. ¿Quién mejor que esta artesana para enseñarnos los detalles de las lanzas?