Pueblos indígenas: relatos que se cuentan desde adentro

“Al principio no tenía idea de qué eran los medios de comunicación, más allá de lo que uno se enfrenta con un televisor o radio, lo que llega a la ruralidad. Es un poco irónico porque yo vengo de una familia de liderazgo indígena, comunitario, y el ejemplo que uno tiene es enfocarse en esas dinámicas, en parte por el sesgo y la falta de oportunidades educativas en los territorios”, narra Vanessa. Le puede interesar: Video de la Primera Dama con mujeres indígenas causó polémica, ¿por qué?

Caminar entre la hierba recién mojada es un hito, conversar en la lengua nativa de la población visitada es toda una hazaña. El periodismo comienza cuando se conoce la realidad del pueblo, cuando se reconocen las tradiciones culturales y cuando no se interfiere en ellas.

Tejiendo historias

Aguja y ovillo en mano para tejer una a una las vivencias de los territorios indígenas. Mientras un investigador hila de un lado, los profesores arman el otro, los comunicadores diseñan las formas y los periodistas observan para producir otros tejidos. Según cuenta Vanessa, hace tres años nació la red Tejiendo Historias que está en toda Latinoamérica y tiene más de 300 participantes entre comunicadores, investigadores, profesores, historiadores, comunicadores y periodistas indígenas.

“Buscamos analizar temáticas, vivencias que hay en los territorios, y a partir de ello cocreamos y construimos series con temáticas diferentes como Miradas al Territorio, en la parte norte de Latinoamérica; Voces de la Amazonía, enfocada sobre la cuenca amazónica”, dice con emoción.

La red no solo teje en textos narrativos, sino en formato sonoro, en idioma portugués y, por supuesto, en el lenguaje indígena. “Estamos en las series andinas y ahora también estamos en el ejercicio de la niñez indígena en Latinoamérica. Tratamos que las voces no solamente se enfrasquen en las fuentes principales, como la llaman los medios de comunicación, sino también como se hace, por ejemplo, en esta cocreación de la niñez indígena en Latinoamérica, que la niñez y la juventud sean partícipes de las historias y de sus realidades”, dice. Lea además: ‘Ser indígena no excluye de ser ciudadano’: Weildler Guerra Curvelo