¿Qué pasa en Magangué todos los 2 de febrero?, esta es la historia

Los visitantes, venidos de todas partes del país y del mundo, sí, del mundo, en esta fecha podemos toparnos con personas de cualquier rincón del orbe para gozarse esta fiesta religiosa. Quizá por esto Magangué es conocida como una “ciudad cosmopolita”, como lo dice su himno. Calificativo que, por cierto, mis hijos ponen en duda, y no creen que Magangué sea universal, y se ríen, casi que en tono jocoso cada vez que me escuchan esta definición. Desconociendo que Magangué tiene más de 400 años de fundada y es un puerto fluvial, que la hace una ciudad con todas las ventajas que representa ser puerto.

A mediodía, cuando el sol y la alta temperatura están en su esplendor, los alrededores de la iglesia se han convertido en un hormiguero humano. El calor es abrazante, la temperatura es muy alta. Me arropa un calor soporífero, como diría García Márquez, que casi no me deja respirar, pero eso no me importa, vengo con la firme intención de escuchar la “Misa Mayor”, y me abro paso entre las personas, casi que a codazos, para ingresar al recinto religioso.

El interior de la Catedral luce divinamente adornada con rosas y claveles amarillos, colgados de cada una de las columnas de las naves interiores del recinto, que armonizan con el color blanco y dorado de su interior. Todo está estrictamente dispuesto para la celebración. A las doce del mediodía nos preparamos para proseguir la fiesta. Las autoridades civiles y militares, así como los invitados especiales a la misa mayor, se colocan a un lado del altar de la iglesia, sentadas en un lugar de honor. Aquí hacen presencia el alcalde, el gobernador y las autoridades militares de la población, y los infaltables creyentes, que estamos a esa hora del día sudando copiosamente, pero contentos porque pudimos ingresar a la basílica. Muchos fieles y visitantes, al igual que yo, estamos de pie. Me hago en un rincón del templo, que contradictoriamente no es muy transitado, e ingresa una leve brisa por uno de los ventanales, lo cual aminora la temperatura.

Los coros de la misa están amenizados por música instrumental. No puedo dejar de compararlos con “Las Soneras de Canapote de Cartagena”, grupo de esta iglesia conformado por señoras que amenizan los domingos las misas, que tiene un oído musical, un poco desordenado, pero dispuestas con inmensa alegría para tocar en la misa.