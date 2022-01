“Queremos un futuro mejor”, crónica sobre la crisis migratoria

Con un rostro tedioso agravado por las quemaduras del sol bajo sus ojos, Nancy observa a su hija jugar con otros niños del campamento. Es la primera vez que muchos sonríen desde que la caravana migrante, hoy (17 de diciembre del 2021) acampada en Ciudad de México con un centenar de menores de edad, emprendió su travesía hacia EE. UU. “Estoy buscando un mejor futuro para mi bebé porque va a crecer y con esas condiciones con las que estábamos allá, no se puede”, explica esta ama de casa hondureña de 23 años que salió de su país, donde malvivía con los paupérrimos ingresos de su esposo en una finca bananera. Le puede interesar: Así los migrantes venezolanos pueden aportar el desarrollo de Colombia.

Los tres intentaron emprender el viaje en solitario hacia Estados Unidos, pero la niña sufrió una “infección estomacal” y los “agarró” Migración en el sur de México. Tras ello, decidieron integrarse a la caravana y viajar en grupo.

“Ha sido muy duro, la he pasado mal casi todo el camino, hasta me llegaron a internar (en un hospital)”, dijo Nancy, quien bajó “una exageración de peso” y sufrió alergias y “quemaduras raras” que todavía no se le han quitado.

Está tan delgada que incluso bromea con que no hay ropa en el campamento que le quede bien.

La caravana de migrantes centroamericanos y haitianos partió el 23 de octubre desde la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, frontera con Guatemala, y llegó hace una semana a la capital mexicana tras recorrer más de 1.100 kilómetros.

La Policía intentó frenar su entrada a la ciudad, pero tras algunos enfrentamientos, los migrantes fueron ubicados en un campamento improvisado de carpas y colchones en el norte de la capital.