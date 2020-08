El santuario San Pedro Claver sobrevive a la crisis

“Lo primero que quisiera decirte es que la gente conoce más esto como la iglesia de San Pedro, por eso hemos querido poner en los últimos años el nombre de San Pedro Claver, porque el Santuario no es solo la iglesia, es todo este claustro, este edificio viejo”, dice el padre mientras vamos subiendo lentamente al segundo piso por unas escaleras que el sol mañanero no alcanza a alumbrar.

Vista interna del Santuario.

Físicamente cerrados

El santuario es uno de los más visitados en Cartagena. Hoy luce vacío.

***

Unas 500 personas visitaban el Santuario todos los días, de lunes a viernes, teniendo en cuenta que se oficiaban dos misas y muchos turistas y locales iban al museo. Los fines de semana eran muchos más, pues, por ejemplo, los sábados se hacían mínimo tres misas (más los matrimonios) y los domingos cinco. El padre reconoce que el museo y los matrimonios eran dos fuentes de ingreso importantes y que en ese sentido la pandemia sí ha afectado al santuario, sobre todo porque mantener el edificio cuesta mucho dinero.

“El Santuario tiene 24 empleados directos y 9 con prestación de servicios que hemos mantenido a pesar de la pandemia y de no tener ingresos, eso es mucho cuento. Para nosotros es prioridad que la gente tenga cómo vivir, ya no he podido tenerlos a todos -me ha tocado recortar a 4 o 5 personas-. Nadie se imagina que aquí hay casi 40 empleados y todo estos se logra con donaciones”, agrega.

Pasamos por el cuarto donde murió Pedro Claver aquel 9 de septiembre de 1654, después de padecer párkinson y de cuidar de esclavizados mientras otros se dedicaban a discutir incluso si esos negros tenían alma.

Tan gigante como el Santuario y el legado que representa, así es el esfuerzo que implica sostenerlo. “Todo lo mantenemos porque no podemos renunciar al espíritu de Pedro Claver, que está aquí y que es un ejemplo de humanidad”, concluye el padre Jorge.