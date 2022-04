“¡Vamos a hacer una charanga!”

A Luis Miguel Yanes se le ocurrió hace mucho tiempo la idea de crear una charanga, él ya llevaba varios años trabajando con una orquesta junto a otros de sus compañeros que hoy conforman la agrupación, pero no se atrevían a salir de su zona de confort y lanzarse a hacer algo nuevo... Un día, Luis Miguel, en uno de sus arrebatos, gloriosamente comunes, se le dio por hacer un primer ensayo, sin pensar que ese sería el inicio de algo maravilloso que les cambiaría la vida.

“Siempre me ha gustado la música vieja, la música de antaño, veníamos de una orquesta ‘X’ con unos compañeros e iniciamos, yo tenía la idea desde hace rato: quería hacer una charanga... Yo le había comentado a Osqui, le había comentado a Daniel y él me decía: ‘¡Dale, dale, vamos a armarla, vamos a armarla! Pero necesitamos el director’, y me recomendó al Habichuela; recuerdo que empezó un miércoles, Osqui hizo un tumbao de una canción que se llama ‘Sandra Mora’ y Santiago, nuestro bajista, nunca había tocado charanga y yo le dije: ‘Te va a gustar’, y allí empezó todo”, contó Yanes con gran furor. Le puede interesar: El Económico: la historia de un bayunquero ahorrador

Luego de ese primer ensayo, nació la orquesta Charanga Joven, conformada por Luis Miguel Yanes, la voz principal y el timbal; Óscar Montes en el piano y los coros; Kevin Padilla es el maestro de las congas; Daniel Vega, el hombre del violín; Santiago Ahumada es el bajista y también hace coros; Camilo Buelvas toca la flauta y Juan Diego Llamas es la segunda voz, pero además toca el güiro y la campana. Todos ellos son seres diferentes, unos más extrovertidos que otros, pero esa mezcla de personalidades es lo que hace que entre todos se lleven de la mejor manera, pues se sienten como una familia.