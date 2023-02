Estos son los cuatro juegos gratuitos de PlayStation Plus en febrero

Proveniente de una de las sagas más queridas por los fanáticos, ‘Mafia: The Definitive Edition’ presenta un ‘remake’, que es una total recreación del primer juego de la saga, originalmente lanzado en 2002.

Con gráficos más modernos y optimizados a las nuevas consolas, ‘Mafia: The Definitive Edition’ sigue la historia de Tommy Angelo, un taxista que se ve absorbido por el bajo mundo de la ciudad ficticia de ‘Los Heaven’, donde se unirá a la familia Salieri, descubriendo que las recompensas del mundo del crimen son muy grandes como para dejarlas.

Todos los juegos de esta lista estarán disponibles en ‘PlayStation Plus’ de forma gratuita desde el 7 de febrero hasta el 6 de marzo de 2023.

Los que abandonan en catálogo

Los juegos que pertenecen a la ‘PlayStation Plus Collection’ que abandonarán el catálogo son:

- Batman: Arkham Knight

- Battlefield 1

- Bloodborne

- Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

- Days Gone

- Detroit: Become Human

- Fallout 4

- Final Fantasy XV

- God of War

- inFamous: Second Son

- Monster Hunter World

- Mortal Kombat X

- Ratchet & Clank

- Resident Evil 7

- The Last Guardian

- The Last of Us Remastered

- Uncharted 4

- Until Dawn