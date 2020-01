Las 5 tendencias en ciberseguridad para el 2020

El constante crecimiento de los dispositivos móviles y el Internet de las Cosas, cerca de 75 millones actualmente, está generando cadenas de suministro cada vez más complejas, que adoptan máquinas autónomas. En tan solo 2 años, el 50 por ciento de los datos generados por empresas se crearán y procesarán por fuera de la nube, por lo que los atacantes buscan vulnerabilidades de seguridad en este tipo de contextos, tales como software anticuado, dispositivos no seguros o cuentas de administración predeterminadas.

Microsoft ha desarrollado su propia IA y protección de aprendizaje automático (ML, siglas en inglés), basado en factores de riesgo, con la que procesa 8 billones de señales a diario en la nube de la organización. Esto permite una capacidad de reacción instantánea frente a cualquier amenaza. Pero la tecnología en sí misma no es garantía contra los adversarios, por esta razón Microsoft emplea a cerca de 3500 expertos para rastrear amenazas y entrenar a su protección basada en IA y ML. La compañía también desarrolló su propia Unidad de Crímenes Digitales (Digital Crimes Unit), con la que identifica de manera proactiva a organizaciones que crean malware, y busca irrumpir en sus actividades por medio de alianzas con fuerzas policiales o gubernamentales.

El enorme potencial de la Inteligencia Artificial ofrece nuevas capacidades e información de valor en la lucha contra el cibercrimen. Gracias la posibilidad de identificar rápidamente patrones y anomalías, se pueden implementar medidas defensivas más veloces y efectivas de manera más eficiente. Sin embargo, estos beneficios no son ajenos a los delincuentes, quienes también pueden utilizarlos para crear malware cada vez más destructivo y de difícil detección.

3. Garantizar la flexibilidad laboral con mayor seguridad en la nube

Los departamentos de TI de las organizaciones tienen la tarea de proporcionar a los empleados una mejor movilidad y productividad, sin fricciones asociadas con las soluciones de seguridad tradicionales. La clave está en el cambio a la nube híbrida que permite a la IA entender y reflexionar sobre el panorama global de amenazas, gracias a los más de 8 billones de señales diarias que pasan a través de ella. También las soluciones de nube pública hacen posible tener protecciones adicionales como ubicación de inicio de sesión o autenticación secundaria, todo esto sin detener el tráfico.

4. Aumento de la identidad basada en Zero Trust = muerte de las contraseñas

En 2019, más de 4 mil millones de registros fueron expuestos debido a violaciones de datos. El 63% de todas las fugas de datos confirmadas involucraron contraseñas débiles, por lo que esto se mantiene como el eslabón más vulnerable, en especial frente al malware basado en IA. Los sistemas de Cero Confianza (Zero Trust) serán muy relevantes para combatir esta amenaza, debido a que no confían en automático en nada que esté dentro del perímetro. Incluso si los criminales logran atravesar los firewalls corporativos, necesitarán factores de autenticación adicionales para llegar a cada espacio sensible de la red.

En este sentido, la autenticación multifactor será una potente aliada para los negocios, debido a que puede reducir el riesgo de compromiso de identidad en un 99.9%. Lo datos biométricos y certificados basados en identidad permitirán a las organizaciones incrementar la seguridad y optimizar la experiencia del usuario.

5. A mayor actividad del Estado, mayores alteraciones políticas y sociales.

A nivel mundial en los últimos años, se han visto surgir estados-nación como actores cada vez más relevantes en el ciberespacio, ya sea como protagonistas, antagonistas o combatientes. Esta situación ha tenido efectos evidentes en términos de cambios electorales, políticos y sociales a nivel mundial. Uno de los temas más preocupantes es la manipulación social a través de plataformas, además del uso de técnicas tradicionales de ataque como el phishing, las cuales siguen siendo las principales fuentes de desinformación. Microsoft es un aliado local y global para enfrentar este tipo de riesgos cibernéticos, a través del Centro de Inteligencia de Amenazas ha logrado hacerle seguimiento a 110 Grupos que participan de este tipo de actividades maliciosas.

La compañía invita a todos en la industria a unirse y hacer de 2020 un año más seguro para los usuarios, las empresas y las redes, para que todos podamos proteger mejor a las organizaciones y permitirles enfocarse en sus misiones centrales.