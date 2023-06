Si tienes Android, desactiva esta función inmediatamente

Pero, aparte de los anteriores riesgos mencionados, existe una función en particular que los usuarios deben reconocer y procurar su desactivación con el fin de evitar la aparición de brechas de seguridad con las que los ciberdelincuentes podrían robar información personal y demás datos de vital importancia para los usuarios.

Llevar el celular todo el tiempo brinda un acceso directo a las innumerables posibilidades disponibles gracias al internet, redes sociales, aplicaciones y demás ramificaciones de la tecnología móvil, pero también es una acción que puede exponer a los usuarios a ciertos riesgos cibernéticos. Entendiendo lo anterior, resulta crucial tomar precauciones como asegurar las contraseñas, desactivar el GPS y el bluetooth, entre otras.

Para verificar la configuración del apartado ‘Acceso a los datos de aplicaciones de terceros’ en el celular, es necesario realizar los siguientes pasos:

- Ir a la opción de ‘Seguridad’ en la cuenta de Google.

- En la sección de ‘Aplicaciones de terceros’ con acceso a la cuenta, seleccionar la opción ‘Gestionar acceso de terceros’.

- Elegir las aplicaciones o servicios que desea revisar.

Es importante verificar los detalles de las aplicaciones de terceros que pueden tener acceso a los datos y desactivar aquellas que se perciban como no confiables, innecesarias o que no provengan de un distribuidor oficial. Además, es importante mantener el NFC (Near Field Communication) apagado, a menos que sea utilizado para realizar pagos, ya que esta es una tecnología inalámbrica de alta frecuencia y de corto alcance que permite conectar dispositivos entre sí.