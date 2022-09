¡Ojo con una mala hora! hoy es el aterrador martes 13

Dicen por ahí que “el salado es todos los días de Dios”, sin embargo, según un mito urbano, si no tienes cuidado en un día como hoy, la mala racha puede llegar a ti.

7. No derrames sal

4. Que no se te cruce un gato negro

3. No pases bajo una escalera

1. No viajes

Si no quieres llamar a esa mala suerte, aquí te dejamos una lista de las cosas que recomiendan aquellos que creen en esta cultura popular y hacen de todo para evitar un mal augurio.

Estos son los celulares donde ya no se podrá usar WhatsApp

Estos son los celulares donde ya no se podrá usar WhatsApp

Vértigo, una angustiante película no apta para cardíacos

Vértigo, una angustiante película no apta para cardíacos

2. Actúa, no te quedes quieto: es posible que llegues a un punto en el que esperas que “algo pase”. Lo que debes hacer es proceder, no quedarte sentado en tus laureles y poner tu plan en marcha.

3. Anímate a pedir ayuda: pedir ayuda no es sinónimo de debilidad o cobardía, por el contrario, es una gran muestra de autoconocimiento, humildad y confianza con nuestros seres queridos. Aunque te recomendamos saber a quien acudir, no todas las personas saben orientarte. Y no faltan quienes se alegren de tu mala racha.