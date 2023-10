5 consejos para verte y sentirte rejuvenecida después de los 60

Además, se reduce la producción de aceites, haciendo que la sequedad, manchas de la edad e hiperpigmentación sean más visibles. La renovación celular es mucho más lenta, haciendo que, con frecuencia, la piel luzca áspera y opaca. Afortunadamente existen cinco simples consejos que pueden ayudar a que las mujeres de 60 mejoren su rutina por la mañana para sentirse y verse rejuvenecidas. (Lea aquí: Depresión posparto, un tema del que no se habla)

Limpieza con suavidad

Eviten el agua excesivamente caliente que irrita la piel frágil. En su lugar, usen agua tibia y un limpiador suave, sin sulfatos por la mañana. Esto puede ayudar a retirar cualquier residuo nocturno, sin quitar los aceites naturales de la piel. Además, busquen ingredientes como el aloe vera, muy conocido por sus propiedades de restauración y alivio. El aloe también ayuda a minimizar la sequedad de la piel.

Usen un sérum antioxidante

Los sérums pueden otorgar hidratación adicional que es fundamental para el envejecimiento de la piel. Busquen sérums con vitaminas B3, C y E. Las vitaminas C y E ayudan a neutralizar el efecto oxidativo de los radicales libres, que son las moléculas impredecibles que dañan el colágeno y hacen que la piel se seque y arrugue. Las vitaminas antioxidantes C y E más el betacaroteno neutralizan los radicales libres.

Elijan una humectante con factor de protección solar de amplio espectro

A medida que la piel envejece, se afina y es mucho más vulnerable y sensible a la exposición de los rayos solares UV. Apliquen una crema humectante con protección solar de amplio espectro no solo para proteger la piel de la exposición UV habitual, sino también para aportarle propiedades humectantes para que se sienta más suave y tersa. El factor de protección solar de amplio espectro la protege de la exposición a los rayos UVA, que no se sienten ni ven, y la exposición a los rayos UVB que pueden ocasionar quemaduras en la piel. Ambos dañan la piel y producen la rotura acelerada de colágeno, arrugas e hiperpigmentación. Si están al sol durante todo el día, deberían considerar otras medidas de protección, tales como usar mangas largas, pantalones, sombrero y anteojos de sol.

Exfoliar dos veces por semana

A medida que envejecemos, la renovación celular es más lenta. Afortunadamente, la exfoliación manual puede ayudar a tener una piel saludable en minutos. La exfoliación ayuda a retirar las células muertas de la superficie de la piel y promueve la renovación celular. Asegúrense de usar un producto de exfoliación suave con ingredientes como granada y frutos del bosque. Se recomienda usar productos testeados dermatológicamente por seguridad y eficacia.

Consumir colágeno hidrolizado

Después de los 20, una persona produce cerca de 1% menos de colágeno en la piel por año. Durante la menopausia, ese índice aumenta a cerca del 2%. Tomar colágeno hidrolizado ayuda a que la piel envejezca con hermosura. El colágeno hidrolizado funciona por dentro y por fuera como soporte de la estructura de la piel. Puede estimular la producción de colágeno. Esto puede dar soporte a la elasticidad de la piel y reducir el aspecto de las arrugas. Para obtener mayores beneficios, algunos productos también contienen antioxidantes y minerales que ayudan a tener uñas y cabello saludables. Busquen productos con estudios clínicos para validar las afirmaciones y eficacia.

A medida que envejecen las mujeres pueden seguir estos consejos para mantener la piel lo mejor posible. Con la edad, la piel genera menos aceites y se torna más delicada y fina, siendo más susceptible al daño. El uso de productos suaves y la protección de la piel contra el sol pueden contribuir a minimizar los signos de la edad y mantener una piel radiante. La ingesta de colágeno hidrolizado puede rejuvenecer el aspecto de la piel.