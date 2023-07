A Andrés, sólo lo supera Cepeda

Andrés Cepeda

Una charla más cercana

Tus inicios fueron en el rock, ¿cómo te conviertes en un artista multitarget?

He sido muy afortunado. La carrera me ha llevado por allí sin proponérmelo, empecé en el año 92 con Poligamia y después como solista he cantado otros géneros. Precisamente pronto nos reuniremos para cantar en el “Concierto de Conciertos” en el Estadio El Campín y hemos estado ensayando y recordando ese camino que nos trajo hasta acá.

Hace cinco años llegó “Cepeda en tablas”, ¿cómo se concibió ese formato teatral?

En ese deseo de que el público encuentre formas diferentes de disfrutar la música, además, buscando que mi equipo y yo tengamos nuevos retos he llegado a explorar formatos y la manera de poner en escena las canciones, así nace “Cepeda en tablas”. Este proceso se dio tras la publicación del libro “Mil canciones que contar”, Dago García y Mario Valencia, quienes son los directores y productores, se inspiraron para llevarlo a un escenario.

Viene “La Ruta Púrpura” a Cartagena, ¿qué tiene de innovador ese show?

Es muy distinto a los otros, no sólo por el repertorio, donde obviamente están los éxitos, se trata de un concierto que me permite conducir al público por esa música que me lleva a lo que hago hoy. Es lo que escuchaba en casa, en el colegio, con mis amigos, una historia que voy contando.

Después de explorar y disfrutar de música, teatro y hasta la escritura de un libro, ¿qué te hace falta por hacer?

Muchas cosas. Me falta hacer el disco sinfónico, que, aunque he hecho muchos conciertos, nunca lo he grabado, también la segunda parte de la Big Band, donde incluiré porros y cumbias; un álbum muy lindo que estoy haciendo que se llama “7 de julio”, quiero tener otra banda de rock, y tantas otras cosas. Para el otro año hay más proyectos.

¿Cómo defines el escenario en tu vida?

Es más mi casa que mi casa. Un lugar en el que he aprendido a sentirme cómodo y libre, a encontrar el espacio de desfogue, de catarsis de las cosas bonitas y no tan bonitas que me pasan en la vida.

¿Hay una canción que defina a Andrés Cepeda?

Una en particular que creo lo hace muy bien. “Canta conmigo” está en el álbum “Mil ciudades”, literalmente me describe en el primer verso.

Colombia te ama, ¿hay otro país dónde te sientas como en casa?

Siento un gran amor cuando visito Ecuador, República Dominicana o México, son lugares donde estoy a gusto y recibo ese mismo amor.

¿A qué se debe ese cariño que los niños te profesan en “La Voz Kids”?

Hay una química que se da de una manera muy natural y seguramente hay algo de mi ser que sigue conectado con mi infancia.