Carlos Vives, glorioso y eterno

Carlos Vives

El camino recorrido

Profesando respeto por la cultura, el samario valora que tuvo la fortuna de vivir sin pensar en migrar, entonces, aun tomando un camino distinto al que la industria proponía, le apostó a lo que llevaba en su corazón y, ante todo, a la gente que le enseñó a amar todo eso.

“Yo era ‘viejito’ cuando empecé hace treinta años y sabía que no iba a hacer folclor, la diferencia entre los juglares y el ‘man’ de la televisión era grande, entonces me inventé un método que me llevara a la industria y me reafirmo en que el folclor no debe quedarse en el pasado, porque Colombia merece futuro”, agrega.

Carlos Vives reconoce que el camino no ha sido fácil, pero el pálpito que le infundió el público lo ha motivado siempre, se considera muy de la vieja guardia en sus procesos, confiesa que recurre al cuaderno y el lápiz para crear sus canciones, luego las acompaña con la guitarra, pero así mismo valora el aporte de los jóvenes que trabajan a su lado, un equipo que tiene relevos, porque muchos de los iniciales se proyectaron y de la misma forma otros llegaron.

Otro canto a Cartagena

Carlos siempre está de estreno, con álbum o en los ya masificados sencillos, es común encontrar de un mes a otro una nueva canción, por lo que la reciente es la que está por venir y la actual es para disfrutar.

El orgullo por la tierra lleva a este artista a mantener un enlace permanente a través de sus canciones y Cartagena siempre presente en sus letras, vuelve a ser musa, esta vez al lado de la española Rozalén.

A “La fantástica”, que tantos adeptos tiene, se une “Tres días en Cartagena”, la producción que colmó expectativa por su ritmo festivo y que fue una especie de conexión entre culturas, toda vez que lleva, además de la champeta local, algo de jota, el canto y baile español que se acompaña de varios instrumentos, esta vez se incorporó la bandurria, interpretada por la artista manchega.

Todo este proceso que Vives ha cumplido con exponentes ibéricos y su cercanía más allá de lo profesional, ha hecho que reaccione ante esa herencia que se debe aprovechar y que una vez más toma como referente de su estilo.