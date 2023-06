Cerca del 50% de las mujeres con endometriosis sufren de infertilidad

“La endometriosis es una enfermedad invisible en el cuerpo de una mujer. La invasión de un tejido similar al endometrio provoca inflamación crónica, alterando la función normal del sistema reproductivo, encendiendo una lucha constante contra el dolor y desafortunadamente, también contra la opción de lograr un embarazo. La infertilidad se erige entonces como un silencioso padecimiento a causa de la endometriosis, el cual va dejando un vacío en quienes sueñan con tener un hijo/a”, explica el doctor Henry Rodríguez, ginecoobstetra especialista en cirugía endoscópica ginecológica y experto en endometriosis. (Lea aquí: Conozca la Amiloidosis Hereditaria, enfermedad de manejo multidisciplinar)

La infertilidad no solo representa un problema de salud, también puede generar problemas emocionales y sociales, si bien existen los derechos reproductivos, el acceso a estos no se impiden por la endometriosis. De hecho, gracias a estos derechos las parejas pueden acceder a tratamientos de fertilidad que incluyen el manejo de la endometriosis, pero tener endometriosis no evita que se pueda acceder a estos derechos que incluyen el tratamiento de la endometriosis.

“Existe una esperanza. La ciencia y la medicina siguen desarrollando e investigando para ayudar a las mujeres a superar esta dificultad, y para que muchas de ellas puedan encontrar una esperanza en el sueño de ser madres”, agrega el doctor Rodríguez.

¿Qué es la endometriosis?

La Endometriosis es un trastorno doloroso que afecta a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Esta enfermedad puede generar infertilidad al obstruir la trompa e impedir que el óvulo y el espermatozoide se unan. Los síntomas que pueden presentar las mujeres que sufren de endometriosis son:

Períodos dolorosos (dismenorrea). El dolor pélvico y los cólicos pueden comenzar antes y continuar durante varios días después de que comience el período menstrual. También puedes tener dolor en la región lumbar y en el abdomen.

Dolor al tener relaciones sexuales. El dolor durante las relaciones sexuales o después de estas es común con la endometriosis.

Dolor al defecar o al orinar. Es más probable que tengas estos síntomas durante un período menstrual.

Sangrado excesivo. Puedes tener períodos menstruales abundantes esporádicos o sangrado entre períodos (sangrado intermenstrual).

Otros signos y síntomas. Puedes presentar fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los períodos menstruales.