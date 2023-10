¿Cómo saber si su celular es del mercado gris?

La mayoría de las personas compran sus celulares en las tiendas oficiales de las marcas o en puntos de venta autorizados. De hecho, el mercado gris no ha crecido en Colombia debido a que diferentes cadenas de retail tienden a manejar descuentos en diferentes marcas y modelos.

El concepto hace referencia a la compra de un producto legal, como un celular, pero a través de distribuidores no autorizados por las marcas. Aunque en Colombia este mercado no representa ni el 10% de la venta de celulares, es importante que las personas sepan distinguir si su equipo es oficial o viene de este mercado.

El mercado gris de celulares se ha vuelto una problemática en diferentes países de la región, debido a que las entidades gubernamentales y las marcas de celulares no se ponen de acuerdo para combatir el problema, sin embargo, Colombia es un caso aparte, ya que no presenta los números de mercados como el mexicano.

A pesar de estos descuentos, por desconocimiento muchos buscan ahorrar dinero en el mercado gris. Estos serían tres puntos para identificar el origen del equipo:

· En el mercado colombiano la forma más sencilla de notar la diferencia es con el sello que especifica que es un producto oficial de la marca y que cuenta con garantía y compatibilidad del país.

· Se puede reconocer un equipo oficial por el código IMEI. Cuando se compra en una tienda oficial o cadena autorizada el dispositivo ya viene registrado.

· Algunas marcas permiten verificar la oficialidad del equipo revisando las etiquetas reglamentarias. Al observar está información se puede ver la compatibilidad con la reglamentación colombiana. (Lea aquí: El diseño incide en decisiones de compra de los colombianos)

¿Cuáles son los principales problemas de un equipo del mercado gris?

Cuando se compran celulares en este mercado las personas creen que ahorran dinero, sin embargo, terminan teniendo más inconvenientes que beneficios. Algunos de los problemas más recurrentes son:

· Calidad: al no encontrarse registrados en el país, la garantía del equipo no aplica. Además, no se podrán descargar todas las aplicaciones deseadas.

· Garantía: como el dispositivos no fue comprado en una tienda oficial, ante cualquier eventualidad la marca no podrá aplicar la garantía.

· Actualizaciones: estos equipos al encontrarse sin un registro local, no podrán recibir las actualizaciones que las compañías hacen, por lo que el celular queda expuesto a fallos, y también a que diversas aplicaciones no se renueven.

· Redes: muchos de los smartphones del mercado negro no tienen las bandas ni frecuencias de los servicios de telefonía del país, por lo que al no contar con la debida certificación es posible que tengan fallas al recibir llamadas o usar los datos móviles.

¿Qué medidas están tomando las marcas?

A diferencia de países como México, en el cual el bloqueo de celulares lo hacen las empresas, en Colombia lo realizan las operadoras, no obstante, diferentes compañías están empezando a tomar medidas para mitigar el tema.

“El mercado gris en Colombia se sustenta en dos temas, en primer lugar, algunos dispositivos nunca bajan su valor con el paso del tiempo, lo que lleva a las personas a buscar en el mercado gris estos smartphones con algún descuento”, comenta Angélica María Nieves, de vivo Smartphone. “En segunda instancia, en este se mueven dispositivos que no traen las compañías de manera oficial, lo que incentiva a los ciudadanos a tener celulares exclusivos en el país”, concluye.

Dentro de las primeras acciones que las compañías están tomando se encuentran:

· Campañas de educación y concientización, en las cuales se explican los problemas de seguridad y funcionamiento al comprar estos equipos.

· Estrategias de comunicación en las que se les explique a las personas las diferencias entre un equipo comprado de manera oficial y uno del mercado gris.

· En los puntos de venta oficiales, los vendedores están explicando a las personas las ventajas de un equipo comprado de manera oficial.

Beneficios de comprar en tiendas oficiales

Cuando se compra un smartphone en una tienda oficial se desconocen muchas veces los beneficios que esto conlleva, como lo es el servicio de posventa, la compatibilidad de los equipos para diversas funciones y aplicaciones, las actualizaciones anuales que las marcas ofrecen, y en algunos casos, una garantía extendida.

En los casos que el mercado gris es tentador por sus precios o equipos, las marcas constantemente invitan a las personas a la compra en puntos oficiales, recalcando la importancia de la garantía y extendiendo el número de actualizaciones.