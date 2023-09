El aliado definitivo para el desarrollo de los niños

Es esencial considerar su accesibilidad, las proteínas se encuentran en una amplia variedad de alimentos. Carnes magras como pollo y pavo, pescado, huevos, productos lácteos como leche, yogur y queso, legumbres como frijoles y lentejas, así como frutos secos y semillas, son excelentes fuentes de proteína que pueden incorporarse en la dieta diaria de los niños. (Lea aquí: 5 recomendaciones para vestir niños en climas cambiantes)

Así mismo, las bebidas ofrecen una forma conveniente de complementar la ingesta proteica y pueden estar hechas a base de suero, caseína, soja o incluso proteínas vegetales, como arroz y fibra de cebada. Incorporar estas bebidas en la alimentación puede ser especialmente útil para los niños que pueden tener preferencias alimentarias selectivas o para aquellos que necesitan un aumento adicional de proteína en el cuerpo.

Respecto a esto, este ingrediente también ofrece beneficios notables para la construcción del músculo en los niños, volviéndose relevante para quienes necesitan un aumento de peso saludable y mejorar su índice de masa corporal. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que una ingesta adecuada de proteínas, combinada con la actividad física, puede tener un efecto positivo en la composición corporal de los niños en crecimiento. Esta investigación sugiere que un consumo regular de proteína podría ser un recurso efectivo para aquellos padres y cuidadores que desean incrementar la masa muscular magra en sus hijos, reparar tejidos de forma rápida y fortalecer su sistema inmunológico.

Sin embargo, la ingesta de proteína no solo aporta al campo físico, también es una herramienta con protagonismo a la hora de incrementar el desarrollo cognitivo e intelectual de los niños en etapa de crecimiento, usualmente hasta la edad de 15 años. El informe Association between dietary patterns and cognitive ability publicado en la revista científica BMC Public Health, reafirma una correlación positiva entre el rendimiento académico en la escuela primaria y secundaria y el consumo frecuente de proteínas como lácteos y huevos. También, concluye que el consumo elevado de proteínas se traduce de manera significativa en una mejor cognición tanto en niños como en adolescentes.

Respaldada por estas investigaciones y hallazgos, es notable la importancia de un consumo regular de alimentos o bebidas con proteína en el desarrollo infantil, además de presentarse como una solución sólida y justificada por la ciencia para abordar diversas necesidades nutricionales de los niños en diferentes situaciones. Ya sea para apoyar el crecimiento en niños con peso insuficiente, fomentar la masa muscular magra, o incrementar el desarrollo intelectual, este ingrediente ofrece una opción nutricionalmente valiosa y práctica para padres comprometidos con la salud y el bienestar de sus hijos.