Goyo asume otro desafío y viene sola

¿De dónde viene este proyecto?

Es un proyecto muy bonito. Entré al estudio a trabajar en la letra y me involucré también en la parte musical, obviamente con mi hermano Slow, que es uno de los productores que más admiro, también estuvo allí Mr NaisGai, productor de Rauw Alejandro, y saqué lo que soy cuando estoy sola, conectándome con las mujeres para que con esta canción digan que no, cuando tienen que hacerlo y no cuando sea tarde.

¿Tuvo esta letra su origen en alguna situación propia o ajena?

En lo personal pudo pasar en algún momento, como a todas, pero cuando lo escribí, lo hice pensando desde muchas mujeres. La letra dice que si bien estoy fuerte, también me está pasando algo que no es tan bueno y por eso prefiero decir no, se trata de sentar una posición. Busqué un sonido global para conectar con todos los que me siguen y están con CQT.

Viene un álbum, ¿cómo será?

Recibí la propuesta de HBO para trabajar en un disco y un especial donde pudiera cantar las canciones que me influenciaron de pequeña, entonces allí está “La noche” de Joe Arroyo, obviamente haciéndola desde mis experiencias, también hay una versión de “Antología” de Shakira, muy afrobeat y futurista, para lo cual me acompañó un productor niegriano y Yera de Santa Marta, entre otros músicos que aportaron su diversidad para este producto que se llama “En letra de otro” y sale en marzo.

Se suman canciones inéditas, una de ellas es “Na Na Na” y otra que compuse con mi mamá que se llama “El boga”, inspirada en el escritor Candelario Obeso a quien conocí a través de los libros de Javier Ortiz Cassiani. Quise con este trabajo abarcar mucho de lo que he vivido, visitaron a mis tías, muestran Condoto, el río y todo eso que me parece la mejor ventana para exponer al Chocó ante el mundo desde mi visión, todo esto bajo la dirección de Simón Brand.

ChocQuibTown ha tenido un compromiso social claro, ¿sigue también en lo particular?

Si, es nuestro estilo de vida. Eso hace parte de todos. Tenemos visiones como grupo y otras individuales, pero la visión humana nació con nosotros.

¿Cómo es el sonido de este álbum?

El sonido de este proyecto va de un lado a otro, porque cada canción viene de una raíz diferente. Allí estará “Summertime”, de Ella Fitzgerald, una artista de jazz y la primera vez que hago una colaboración con alguien de ese nivel. Es algo nuevo, pero que también está en mi ADN.

Esa es la parte temática, en cuanto a lo musical, la visión es global, obviamente desde lo específico y particular, mi esencia que todos conocen, pero soy muy abierta, me gusta el futurismo aunque sigo la tradición.

¿Cómo ves el papel de la mujer en la música, más allá de la figura famosa?

Es importante que cada quien cuente su propia historia y no nos parezca extraño. Es hablar de diversidad e inclusión de verdad y si lo podemos hacer en la vida diaria, también en la artística.

¿Qué logros han alcanzado desde CQT con su misión social?

Uno de los logros más importantes era que cuando se dijera ChocQuibTown la gente pensara en el Pacífico. Queríamos poner el mapa de Chocó en el mapa de Colombia, y lo estamos logrando, estoy orgullosa de pertenecer a ese movimiento que ha abierto camino.

¿Qué significa para ti ChocQuibTown?

Es la madre, mi casa. CQT es gracias a Gloria, Carlos y Miguel, un proyecto que nos ha permitido también tener una marca personal.

¿Cómo seguirán creciendo?

La idea es seguir juntos, aunque ahora Tostao está en Master Chef, Slow está como productor de artistas como Daddy Yankee, Cristina Aguilera, Wisin y otros. Pero en abril habrá canción de CQT.