Gregorio Uribe suena desde Nueva York

Cada canción de “Hombre absurdo” está inspirada en algún tipo de libro, ensayo, novela y el título viene de la lectura de Albert Camus que se llama “El mito de Sísifo”, aludiendo a esa manera de vivir sin necesariamente creer que el mundo no tiene sentido, explica Uribe.

La segunda parte tiene que ver con las letras, y allí el autor hace una exploración en la literatura existencial que se centró en la búsqueda de temas interesantes que si bien no dieron en su momento solución a lo que llegó a experimentar una vez publicó el álbum “Cumbia universal”, sirvieron de compañía. Aclara que en principio le sonaron raro, pero con el tiempo entendió que compositores de antaño, como Juancho Polo Valencia, tenían canciones de ese tipo, es el caso de “Lucero espiritual”.

Siendo un músico que se involucra más allá de la composición y el estudio, Gregorio Uribe recorre territorios en la inmensa geografía nacional, sin embargo, los Montes de María y Mompox siguen siendo su conexión con lazos afectivos y familiares, que aunque no están del todo presentes en este disco, se alistan para el próximo trabajo.

Historias para cantar

Once temas componen el álbum “Hombre absurdo”, de los que Gregorio Uribe podría contar una historia de cada uno, sin embargo, comenta que su proceso de creación está alejado de las prisas del mundo actual, puede empezar a escribir una canción, al tiempo que aborda otra, permitiéndoles “respirar” y retomarlas en el momento que aparezca la musa que indica su camino final.

Hay una situación muy particular en el lanzamiento de este álbum, y tiene que ver con el lugar escogido, Nueva York. Ante esto el bogotano advierte que existen dos razones, una de ellas es simbólica y es porque en la capital del mundo surgió la inspiración para el mismo, además de que allí se llevaron a cabo los arreglos y producción, la otra razón, y muy poderosa, fue atender la invitación al Lincoln Center, uno de los escenarios más icónicos, por lo que se aprovechó la coyuntura para hacerlo allí.

Asegura que siempre tendrá un pie en la Gran Manzana, es una ciudad que quiere, le inspira, además de contar con un nutrido público allí, además, desde donde esté, siente que su música refleja una mezcla de Colombia y Nueva York.

Vale aclarar que la mayor parte de lo vivido por este cantautor ha sido fuera del país, sin embargo, el retorno siempre es obligado, afirma que al girar la mirada hacia atrás encuentra patrones donde la música colombiana representa esa “chispa” de vida que le llena el alma.

“Puedo escuchar esos sonidos en cualquier lugar, incluso seguir con su aprendizaje, pero estar en esos territorios, disfrutar del entorno que se nutre de la picardía, el humor de su gente y la cotidianidad, es una mejor manera de ver el mundo, da otra sensación de prioridad”, afirma.

Gregorio viene disfrutando ese proceso desde sus inicios musicales, incluso advierte que antes de la avalancha tecnológica de redes sociales, todo resultaba más místico, y aunque no era tan sencillo llegar y conocer, se logró y hoy es uno más entre esos artistas que conservan su esencia.

Se considera un hombre con suerte, afirma tener una especie de bendición con los invitados a sus discos. Gregorio Uribe ostenta colaboraciones con importantes figuras y en ese camino advierte que existen factores que definen su trabajo, uno de ellos es hacer la música de corazón, con el deseo de que trascienda y otro es tener claro que “la peor vuelta es la que no se hace”, invita y si no se da, no pasa nada.

El disco anterior contó con la presencia de Rubén Blades, mientras que su álbum actual tiene al Maestro Alfredo Gutiérrez, a quien no ha tenido la fortuna de ver personalmente, la grabación se llevó a cabo en pandemia y con una enorme distancia de por medio, pero ya habrá un momento para estar juntos.

Al hacer balance de lo hecho, indica que su primer disco fue romántico en general, aunque tenga temas sociales; el segundo mantiene un aspecto que va entre lo social sin ser protesta, de comunidad al reunir una orquesta grande fusionando músicos de diferentes partes del mundo, e intelectual en el sentido académico que manejó en sus arreglo. Ahora “Hombre absurdo” se enmarca en la búsqueda espiritual, que lo ha mantenido cómodo entre sus curiosidades intelectuales y el acordeón.