Gusi: la vida más allá de la música

Muchas cosas. Lo que pasa es que con el tiempo he aprendido a blindar mis sentimientos, porque uno como artista es muy sensible frente a estas situaciones. Tampoco puedo caer en esa trampa de querer “solucionar todo” porque tampoco está totalmente en nuestras manos muchas cosas de las que pasan; son años y años que nos trajeron hasta aquí. La realidad de Colombia no es de ayer para hoy, viene de años atrás.

Es emocionante verlos así, tan cerquita, conocer su situación de vulnerabilidad porque cuando uno es niño no tiene ni idea, ni conciencia de qué es lo que está pasando. Ya el verlo y sentirlo de cerca es algo especial. Me voy muy motivado y con mucha ilusión, también con muchas ganas de abrazar a mis hijas y de invitarlas a que vengan.

Exactamente. Me da pavor que les dediquen algunas canciones que están por ahí y por eso quiero crear conciencia en los padres. La música es un arte muy cuidadoso , muy delicado (...) sé que a mis hijas mañana las pueden estar señalando por “es que la canción que canta el papá de Matilde y Josefina tiene un mensaje que no está bien” por eso nuestra responsabilidad está en la música que les mostramos a ellos.

¿Cómo te gustaría que ellas te recuerden?

Uish, Dios mío. Yo creo que eso que hablaba ahora, con canciones que acompañen cualquier momento de sus vidas. Uno no puede cambiar ciertas situaciones, si estás viviendo un momento triste, por ejemplo la muerte de alguien, no lo puedes cambiar, pero si puedes tener una canción que te acompañe en ese estado de tristeza, soledad, desespero... Así que quiero que me puedan recordar por eso; que si mis hijas buscan mis canciones, los siete álbumes que he hecho, encuentren canciones para cada momento.

¿Qué les dices a los niños que quieren dedicarse a la música?

Hay que lograr encontrar una identidad en el sonido, hay que sentirse identificado con un lugar, con unas tradiciones, hay que ser respetuoso con la música. Si nos han dado un don, hay que saber cómo multiplicarlo. La música es una carrera que cada vez se ve más fácil, pero cada vez tocar el corazón de alguien es más difícil porque una cosa es hacer una canción que esté de moda, eso es muy fácil, lo difícil es tú mantener una carrera por más de veinte años y tener un buen andamiaje de canciones que te puedan sostener por el resto de tus años. Hay que ser insistente, no importa el rechazo que haya, no importan las puertas que se cierren, el arte y la música siempre te van a traer satisfacciones. Siempre.