La clave para cuidar la salud post-pandemia

Entonces, ¿a quién escuchamos para volver al camino correcto para cuidar nuestro bienestar a largo plazo? Según el doctor. Oscar Quintero, director Médico en Abbott, necesitas escucharte. (Lea aquí: Interoperabilidad médica, una necesidad para salvar vidas a tiempo)

“Reflexiona sobre lo que has estado haciendo en la pandemia. Si tomaste tiempo libre de tu rutina saludable regular, te tomará tiempo llegar a donde quieres estar, para dirigirte hacia la construcción de tu mejor versión. Para lograrlo, necesitas escuchar a tu cuerpo”, dijo el profesional.

La alimentación

Todos sabemos el dicho “somos lo que comemos” y esa frase puede sonar bastante inquietante cuando nos damos cuenta de cómo los hábitos alimenticios pueden haber cambiado en cuarentena.

“La gente está acostumbrada a estar en su trabajo todo el día, tiene horarios establecidos con comidas regulares y bocadillos limitados. No pasan regularmente por una cocina que tiene todos sus alimentos favoritos disponibles de inmediato”, indicó el doctor Quintero.

No tienes que ser obsesivo, pero intenta pensar sobre si tus opciones de alimentos están trabajando para o contra ti. Piensa holísticamente sobre tu alimentación. Reemplaza los refrigerios con calorías vacías que sabes que no son buenos para ti por frutas y verduras ricas en nutrientes. Trata de incluir proteínas de alta calidad en todas tus comidas, ya que apoyan al músculo y te ayudan a sentirte satisfecho durante más tiempo. Para apoyar tu sistema inmunológico, agrega alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas A y D, así como hierro y zinc.

Si has ganado peso durante estos meses, date cuenta de que no lo perderás inmediatamente. Lleva tiempo incrementarlo y tiempo disminuirlo. No necesitas comer todo el día ni permitirte tener hambre. Es ahí cuando comemos en exceso y tomamos malas decisiones. En cambio, escucha tu cuerpo cuando te dice que es hora de comer y dejar de comer cuando estás satisfecho.

La hidratación

Una parte de la buena nutrición pasada por alto es la hidratación. La hidratación adecuada es clave para apoyar los niveles de energía, así como para mantener las membranas mucosas, que son nuestra primera línea de defensa contra los virus.

Deberías consumir líquidos durante todo el día para mantener niveles de hidratación adecuados. Podrías incluir bebidas bajas en calorías, agua con limón, té o una bebida de electrolitos. Escucha tus sensores de sed y cuando tu cuerpo te dice que debes hidratarte.

El deporte

Si no has logrado mantener tu régimen de acondicionamiento físico habitual durante la cuarentena, no te desanimes. Además, no seas demasiado ansioso por volver a tus viejos niveles de inmediato.

Intenta volver a trabajar dónde estabas antes de que tu horario se interrumpiera, pero no intentes hacerlo todo de una vez. Comienza lentamente para evitar lesiones. Hay una gran diferencia entre el restablecimiento de la frecuencia en lugar de la intensidad de tu rutina.

Si antes realizabas ejercicio 3 días a la semana puedes volver a esa rutina, pero hazlo con ejercicio menos extenuante hasta que tu cuerpo te diga que está listo para avanzar. Además, no dejes tu régimen de ejercicio al azar. Ciertamente, escucha a tu cuerpo, pero si escuchas una voz que dice: “No tengo ganas de hacer nada hoy”, probablemente no sea tu cuerpo sano el que habla. Haz un compromiso contigo mismo en un horario y apégate a él. Es el mejor camino hacia un régimen que establezca o devuelva esos hábitos saludables.

Todavía podemos estar muy lejos de la vida “normal” a la que estábamos acostumbrados hace un par de años, pero podemos acercarnos cada día a ser lo mejor de nosotros mismos siguiendo estas sencillas sugerencias.