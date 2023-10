La hipoacusia no tratada puede afectar la salud mental

Dada la progresión con la que se experimenta este deterioro, en la mayoría de los casos, las personas que sufren algún grado de disminución auditiva no reparan en la misma hasta que alcanzan un punto alto que los afecta en sus relaciones sociales y/o familiares, mientras tanto, lo padecen en silencio.

Los primeros en darse cuenta suelen ser los familiares y personas cercanas ya que denotan cómo la comunicación empeora y hay cambios en la personalidad y estado de ánimo de quien lo atraviesa. “Enmascarar los primeros síntomas que se manifiestan en este tipo de cuadros puede reducir las posibilidades al momento de la consulta con el especialista. Este sea relacionado directamente al tema acústico o bien emocional”, comenta Lorena Romero, audióloga y coordinadora de calidad y formación de GAES. (Lea aquí: Hay vida después de la sordera y se debe aprovechar)

Se entiende que cuando una persona padece de pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o mejor que 20 dB. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda, según sea el caso y puede afectar a uno o ambos oídos y traer dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes.

Trastornos emocionales y pérdida auditiva

Ante los primeros síntomas de pérdida auditiva, es muy común que las personas pasen por la etapa de negación. Saben que tienen el problema, pero no quieren reconocerlo, porque lo relacionan con envejecer. Los problemas de audición, además, conllevan una serie de cambios en la manera en la que los afectados se relacionan con su entorno afectando a su calidad de vida. En alguna parte, esto se debe a que, el hecho de sufrir una merma en la audición, es una condición que, en muchas ocasiones, es difícil de percibir para los que no la sufren.

El déficit auditivo puede traducirse en un sentimiento de minusvalía y falta de integración, y las complicaciones que devienen de estos problemas y desencadenan en falta de comunicación con otros, conduce a un desarrollo social y emocional alterado, predisponiendo a baja autoestima, dificultad para reconocer las emociones o mostrar empatía además de tener mayor dificultad para controlar los impulsos.

Un estudio recientemente publicado investigó la conexión entre la pérdida auditiva no tratada y el aislamiento social, la soledad, el apoyo social y el malestar psicológico, y encontró que, los problemas de audición no tratados aumentan mucho las posibilidades de sentirse emocionalmente solo. La depresión fue un factor común que contribuye a la soledad, al aislamiento social y al escaso apoyo social. Pero es posible tratar la pérdida auditiva. Está demostrado que la detección temprana y las intervenciones adecuadas para abordarla pueden mitigar muchos de sus efectos adversos asociados: de esta manera, los audífonos se convierten en una forma eficaz y no invasiva de tratamiento y reducir sus comorbilidades relacionadas, de este modo aumentar la calidad de vida de sus usuarios y ayudarles a redescubrir todas las emociones del sonido.