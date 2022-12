Manuel Medrano y su álbum para la eternidad

El primer álbum me dio la oportunidad de hacer muchas cosas durante estos siete años y tener más reconocimiento como cantautor, y este segundo llega en el momento justo”

Manuel Medrano

Un tour necesario

Era ineludible este recorrido para Manuel, se trata del encuentro más emotivo que le produjo el 2022, porque “Eterno”, el álbum, le representa otro sueño hecho realidad.

Teniendo en cuenta lo que trajo tu álbum debut, ¿Es “Eterno” un compromiso?

Defino este proceso como hermoso, la gira de conciertos ha sido importante en varias ciudades de México, Centro y Sudamérica, con una acogida del público que nos ha permitido vibrar, porque cada vez que los veo cantar mi música, es como un sueño hecho realidad, así como este álbum, que ha sido otra de mis ilusiones, está lleno de fuerza y poder, adicionalmente narra un poco de la historia de la música con la que crecí y eso lo hace más especial. “Eterno” tiene una columna vertebral de rock en español muy interesante, pero al tiempo apela a ese sonido exótico que también me ha acompañado y qué felicidad tener la oportunidad de compartirlo, continuar con mi carrera mientras lo expongo en el tour.

“Eterno” es un álbum hecho en pandemia, ¿Cómo fue crearlo desde un encierro?

Honestamente fue muy especial. Literalmente tuvimos la oportunidad de encerrarnos en un estudio a grabarlo con músicos y productores, es muy orgánico, hecho con instrumentos reales, entre baterías, pianos, sintetizadores de los 80, que hacen un aporte a la música latinoamericana, más cuando en la actualidad se tiene como base el sonido digital, por eso me llena de orgullo y creo que se puede convertir en un compañero de vida.

En tiempos acelerados, parece que te tomaras tu tiempo, ¿Es cierto eso?

Siempre me preguntan eso. Hay una parte de la industria que saca música cada semana, mientras que otra saca álbumes cada cierto tiempo, tal es el caso de Jorge Drexler, Draco Rosa, entre otros, algo que para mí es normal, soy un artista que gira su carrera en dos épocas, mi primer disco salió en CD, no obstante, este segundo llegó para plataformas, y tiene sentido, contaminamos menos, de otra parte ya van desapareciendo los dispositivos para el compacto. En general, me siento privilegiado al poder vibrar entre estos dos caminos de la historia musical.

Entras en el grupo de cantautores, lo que a tu edad es poco común, ¿Cómo vives esta experiencia?

Estoy cumpliendo uno de mis más grandes sueños. Empecé a escribir canciones inspirado en lo que escuché de niño, siempre pensando en generar emociones en las personas cuando tuviera la oportunidad y ahora cada una de mis canciones me ha llevado a eso. En 2016 recibí dos Premios Grammy que me reafirmaron ese hecho, por eso trato de darle a mi música todos los matices del universo.

¿Cómo transcurrió el tiempo entre los dos álbumes?

Hice canciones con grandes artistas que admiro. De igual forma compartí escenarios y muchos conciertos, horas de estudio, viajes y siempre enfocado en la música, que más allá de ser mi trabajo, es mi gran pasión. He tenido tiempo para vivir y soñar que me dio fuerzas para hacer este álbum orgánico, haciendo un aporte a la cultura latinoamericana.

Vuelves con la producción de Juan Pablo Vega, ¿Qué te une a este músico?

Este álbum estaba pensado de otra forma, la idea inicial estaba centrada en viajar por el mundo y buscar diversos productores, pero llegó el confinamiento y no se dieron las cosas, entonces al estar en Colombia llamé a mi amigo Juan Pablo y nos pusimos a hacer música en un estudio cerca de las montañas donde se dio todo. Mi conclusión fue dejar a “Eterno” con esa sonoridad.

Colombia está marcando diferencia musical, ¿A qué atribuyes esto?

Eso es muy cíclico y creo que llegó el momento de mostrar lo que hay. Los colombianos somos grandes observadores, tenemos un gran talento para aprender, trabajar y exponernos, por eso hoy estamos mostrando lo alcanzado.

¿Cómo va la preparación del nuevo álbum?

Estoy inmerso en la gira y aún llevando “Eterno”, pero de la misma forma empiezo a desarrollar todo lo que será mi propuesta en 2023 y lo que será mi nuevo álbum, que igual va a tardar un tiempo, porque me gusta experimentar y lo que vendrá debe ser diferente. Ahora disfruto este proceso y vibro con él.