Reflexiones de un paciente con enfermedad de Parkinson

A la edad de los 50 años, a Carlos Fernando Moreno, empezó a visitarlo el señor Parkinson. Él pensaba que no era nada, pues nunca se había enfermado antes. Siempre había sido una persona muy sana, por lo que pensó que solo se trataba del túnel carpiano, lo cual lo asoció con los temblores que estaba presentando en el brazo derecho. Sin embargo, sus amigos comenzaron a decirle que parecía caminando, como si constantemente estuviera cargando a un niño y además andando con el paso de “magistrado”, es decir muy lento.

En Colombia, la incidencia de la enfermedad de Parkinson corresponde a la global: aproximadamente 4 de cada mil personas mayores de 50 años padece de esta enfermedad neurodegenerativa, de los cuales los hombres representaron el 55,8% y las mujeres el 44,2%.

“Yo no me daba cuenta, hasta que una vez vi mi reflejo en un vidrio y de verdad parecía cargando a un bebé con mi brazo derecho y empecé a preguntarme que me estaba pasando. Además, me sentía solo, apático, y tenía la sensación de que no encajaba en ningún lugar. Estos sentimientos eran raros en mí, ya que siempre había sido una persona muy sociable, además me había desempeñado como profesor de negociación y motivación. También, empecé a experimentar pesadillas mientras dormía”.