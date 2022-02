“Sería una lástima no haber entrado en el proyecto”: Michel Brown

Los protagonistas de esta historia habrían madurado con las cargas propias de los años, sin embargo, Michel Brown, (Franco Reyes) no entraba en el proyecto por encontrarse cumpliendo otro compromiso, aun así no se descartó y aprovechando la cancelación de sus grabaciones, no dudó en sumarse a esta segunda temporada.

El regreso

Estás de vuelta en “Pasión de gavilanes”, aun cuando se dijo que no estarías, ¿qué te llevó a tomar la decisión?

Yo estaba terminando una serie y en el momento en que la novela rodaba el final, yo me empalmaba con otra que grababa en México, ésta se pospuso y de inmediato llamé a Telemundo, les comenté y me enviaron un resumen de lo que podía ser la historia. Al leerla, me pareció que era un personaje interesante, además de una prueba como actor, al reinterpretarme a mí mismo después de 18 años. Confieso que hubiera sido una lástima no entrar en este proyecto, porque es una de esas experiencias que pocas veces da la vida.

¿Qué trae la producción para igualar el éxito anterior?

Creo que son muchas cosas. Era una novela clásica y se vuelve un thriller psicológico, con la evolución de los personajes

Franco Reyes fue un personaje “blanco”, ¿cómo da continuidad tras 20 años?

La esencia sigue siendo la misma, es un personaje muy sensible, con un gran corazón, no deja de ser el mediador de los otros dos hermanos y de unos hijos que son la réplica de sus padres. No está desde el primer capítulo, pero viene con una historia interesante, sufrida y dolorosa, donde llega a rearmar el rompecabezas de su vida con los fantasmas del pasado.

¿Cómo se trabaja en un proyecto que tiene tanta expectativa?

Fue una de las telenovelas más vendidas y es una prueba de fuego que me gusta, no nos quedamos en los vaqueros que hacían pan y trataban de construir una casa. A mí me gusta la posibilidad de esos giros, más al venir de personajes oscuros como en “Hernán Cortez” de época y “Pálpito” con el tráfico de órganos, esto es un respiro y lo disfruto.

Has tenido una carrera paralela a tu vida, ¿qué balance tienes hoy?

A ese niño que empezó en aquel momento, le diría que vuelva a tomar las mismas decisiones que creyó que eran las correctas. Seguí lo que me dijo el corazón y creo que es el camino.

Empiezas en tu país, hoy estás en Latinoamérica y España, ¿dónde has llenado más expectativas?

En todos. Vivo hace 20 años donde está el trabajo, soy gitano, con la posibilidad de viajar y hacer personajes interesantes con historias que busco. Lo que prioriza es encontrar un gran proyecto y tratar de cuadrar el tiempo con mi esposa para no separarnos tanto tiempo, algo que no es fácil cuando los dos buscamos lo mismo.

¿Un personaje que te haya marcado?

Si me tuviera que quedar con uno por la dificultad para construirlo, es Pedro De Alvarado en “Hernán Cortez”. Me encontré con alguien con acento y voz diferentes, además lo construí a partir del imaginario que nos da la lectura. De otra parte, viví la magia de la época.

¿Qué proyectos tienes para 2022?

Muchos. Estrenamos “Pasión de gavilanes”, empiezo a rodar la quinta temporada de “Desafío sobre fuego” que es el programa que presento por History Channel; se estrena “Pálpito” en abril, la recomiendo porque va a mover fibras y es de gran calidad, me dio la posibilidad de ser el esposo de mi verdadera esposa en una serie, Margarita hizo un trabajo divino y nos ayudamos mutuamente. Después empiezo una segunda temporada de una serie de la que aún no puedo hablar.