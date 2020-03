ChocQuibTown, talento de exportación

Por estos días suena insistentemente un tema llamativo, tanto, que parece que emanara con colores. Es bailable, pegadizo y con letra interesante, como suele hacerlo ChocQuibTown, ese grupo que se tomó la escena nacional y que ya mostró su casta fuera de Colombia.

“Fresa” es la canción en cuestión, en la misma Goyo, Tostao y Slow hacen lo propio, elevan al máximo esta nueva propuesta que transmite alegría, y ante todo, sostienen que lo suyo es pura sabrosura, el Pacífico colombiano en pleno.

Siempre vigentes y entusiastas, esta familia musical no cesa en la investigación de su entorno, valoran lo heredado de sus raíces y le imprimen un sello particular que los distingue en cualquier contexto, pues siempre sobresale el sonido de ChocQuibTown.

La composición es un fuerte en la banda, de hecho “Fresa”, además de ser producto de su creatividad, tuvo la colaboración de Jorge Luis Chacin y Oscar Eduardo Hernández Villegas “Oscarcito”, surgiendo en un momento especial. “Se trata de entregar a través de esta pieza, un poco de alegría para empezar el año”, advierte Goyo.

“Fresa” es una canción “pa´comer y pa’ llevar”, indican los integrantes de ChocQuibTown, es sensual y pretende ser protagonista de las fiestas en cualquier parte del mundo, de otra parte, el sonido se adentra en matices que hasta ahora no habían explorado, sin embargo se involucra en las tendencias globales como siempre lo han hecho.

Es preciso aclarar que nuevamente Slow hace lo suyo, pues la producción lleva su sello, ese que lo ha posicionado en este exigente mundo musical por sus trabajos para artistas internacionales de la talla de Sech, Dalez, Dímelo Flow y Zion & Lennox entre otros.

La evolución

Sintiendo que cada artista trabaja en la evolución de su experiencia, la propuesta de ChocQuibTown toma ese camino y con sonido futurista, se adentraron en esta propuesta que está planeada para que perdure en el tiempo, que no sea efímero y allí está el enfoque de este sencillo que hace parte de su próximo álbum.

En esta conversación desde Miami, la banda también dio respuesta a otros interrogantes que surgen sobre todo lo que rodea su universo musical, los proyectos próximos y cómo logran mezclar el trabajo con su vida en familia.

“Fresa” tiene una versión salsa, un género que no es ajeno a la banda, ¿cómo deciden grabarla?

- La versión salsa fue una manera de poner en práctica la experimentación que tenemos como artistas y mostrarnos en otros públicos, otra radio y otros lados. Tenemos un respeto profundo por la salsa, hacemos parte del legado del Grupo Niche y el Maestro Jairo Varela, y aunque no sea lo que más suena en estos momentos, queríamos darle a nuestros fans ese regalo.

¿Cómo ChocQuibTown logra hacer de cada versión una canción totalmente diferente?

Nunca una versión suena como la otra. En el caso de “Fresa” en salsa, la trabajamos con Óscar Iván Lozano, que es uno de los arreglistas de Niche, conoce muy bien el sonido de la salsa, entonces allí estuvo la fórmula, en hacer las cosas bien, con el corazón y pensar en la gente, pues hay quiénes no siguen el sonido urbano, entonces se quedan allí en lo suyo. De otra parte, Óscar es nuestro amigo desde la adolescencia.

¿Qué nos pueden contar del próximo álbum?

Es un álbum que ya lleva varios sencillos conocidos. “Pa’ olvidarte”, una canción que nos ha dado muchas alegrías, “Que me baile”, tema que hicimos con Becky G, “Fresa”, que ya está sonando y otros con muchas colaboraciones, lo que podemos decir que lo que viene es “candela”.

¿Cómo se reinventa ChocQuibTown sin perder su esencia?

Creciendo, analizando lo que se ha hecho, tener libertad al momento de componer y mantener claro el objetivo de hacia dónde va direccionado nuestro arte, este último concepto es lo que más trabajamos pues no ha dado un espacio global con nuestra estética afro-latina futurista.

“Sin miedo” fue el álbum anterior, ¿qué rescatan de ese trabajo?

Ese álbum nos hizo perder el miedo, nos puso a pensar en el mundo y a madurar.

Goyo, Tostao y Slow, además de ser ChocQuibTown, son familia, ¿cómo es el proceso creativo, de tres talentos que viven juntos?

La fórmula ahí es el respeto. Tostao es un excelente compositor e intérprete, además de ese dominio del público y escenario; mientras que Slow deja ver ese talentoso productor no sólo con la banda, también con otros grandes artistas y la parte estética y artística de ChocQuibTown es de Goyo.

¿Qué proyectos hay a corto plazo?

El álbum aún no tiene la fecha de lanzamiento, pero al parecer se presenta este mes de marzo, también tenemos muchos conciertos, viajes, uno a México y trabajo con humildad, porque el arte no puede ser forzado, aunque nuestra meta es conquistar el mundo.

¿Cómo manejan el tema social, tan presente en la banda?

Creemos que es importante dejar el miedo y saber que por ser artistas y tener ciertos privilegios, no estamos ajenos a la sociedad. Hablar con respeto es fundamental, porque no se puede dar, lo que no se quiere recibir.