Tendencias para las vacaciones de mitad de año en la playa

Cada tipo de cuerpo requiere de pautas para potencializar el look y sentirse cómoda.

Jiménez explicó que la compra y búsqueda de prendas que tienen que ver con la categoría del universo swimwear & beachwear, han experimentado un crecimiento notable. A ello, hay que sumar que el “bolsillo” de los colombianos no se ha recuperado del impacto negativo en las finanzas de los hogares, por lo cual comprar ropa usada, pero de calidad, sigue ganando adeptos. (Lea aquí: Looks que no pueden faltar al salir con amigos)

“Sobre las tendencias de color que se manejan en este 2022 vemos que para vestidos de baño y relacionados, el amarillo, rosado y azul tropical son colores perfectos para destacar el bronceado. Por eso se recomienda usarlos para la playa, para las pequeñas reuniones a las que asisten los turistas cuando están en las regiones costeras. Sin duda las combinaciones de este tipo son las que están llamando la atención”, puntualizó Jiménez.

Finalmente tenga en cuentas estas pequeñas recomendaciones para que su vestido de baño no le juegue una mala pasada, de acuerdo a su tipo de cuerpo:

Triángulo: Se recomienda evitar los colores claros para no dar ilusión de más volumen, especialmente en las caderas. Además, se puede optar por dos piezas combinadas, con colores oscuros en la parte inferior.

Triángulo invertido: Una alternativa es optar por vestidos de baño asimétricos y evitar los strapless.

Reloj de Arena: Es el cuerpo más equilibrado y por lo tanto se puede elegir prácticamente cualquier forma o estampado, ya que la figura resaltara inmediatamente.