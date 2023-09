Tres alternativas de turismo para celebrar el mes del Amor y la Amistad

Escápese sin salir de su ciudad

Septiembre no cuenta con ningún día feriado, así que muchas parejas no disponen del tiempo necesario para viajar a otro destino. Si este es su caso, pero no quiere dejar de disfrutar una salida romántica, muchos hoteles en las principales capitales del país tienen actividades especiales para disfrutar esta fecha en pareja, las cuales pueden incluir cena romántica, hospedaje y otras actividades como el uso de las zonas húmedas y spa. Consulte con su agencia de viajes cuáles están disponibles en su ciudad. (Lea aquí: 5 actividades para escapar de la rutina en septiembre)

Para los más aventureros

Aunque el día del amor y la amistad es una celebración colombiana, nadie dice que no se pueda celebrar cruzando fronteras. Así que, si desea convertir esta festividad en la excusa perfecta para hacer realidad su viaje soñado, el continente europeo cuenta con un sinnúmero de destinos que le rinden homenaje al romanticismo y al amor. Barcelona, en España; París, en Francia; y Venecia o Roma en Italia son lugares que le regalarán recuerdos únicos y que atesorará el resto de su vida. Para este tipo de viaje es muy importante contar con la asesoría de un agente de viajes, quien podrá brindarle las alternativas de hospedaje y actividades que más se adapten a lo que está buscando en cada destino.