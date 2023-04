¿Urgencias hospitalarias o centro de salud?, pautas para decidir el camino

Consulta prioritaria: atención de pacientes con condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. (Lea aquí: 7 signos que podrían indicar cáncer de colon y recto)

Existen 4 tipos de atención, estos son: Urgencias, Consulta prioritaria, Consulta no programada y Consulta externa.

Consulta No Programada: se refiere a aquella que no se encuentra dentro del agendamiento del día, con disponibilidad para no superar un agendamiento del paciente en sede mayor a las 6 horas.

Consulta Externa: servicio ambulatorio para pacientes con una cita asignada previamente que acceden a atenciones médicas de primera vez o controles.

En Urgencias, antes de asignar la atención al paciente se le realiza clasificación Triage, el cual es un sistema de priorización que tiene objetivo identificar los casos agudos que requieran atención inmediata y ayuda a la organización y tiempos de atención según el nivel de necesidad requerido de cada paciente.

Existen 5 niveles de Triage: 1. Emergencia vital, de atención inmediata; 2. Emergencia, atención hasta en 15 minutos; 3. Emergencia, atención hasta en 90 minutos; 4. Sin urgencia Inmediata, atención hasta en 24 horas y 5. Consulta externa.

Hay factores que pueden modificar la decisión de acudir o no acudir a urgencias, y probablemente en algunos contextos es difícil analizarlo de forma objetiva. Sin embargo, es aconsejable sopesar si realmente el problema o enfermedad que padecemos es susceptible de visita hospitalaria o no, así no colapsamos un sistema que puede ser prioritario para otra persona.