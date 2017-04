¿400 mil pesos por un paseo en coche?

La unión civil entre una colombiana y un ciudadano norteamericano el pasado Viernes Santo en Cartagena se vio empañada por un momento “embarazoso”. Según cuenta el fotógrafo contratado por la pareja, ese viernes, luego de finalizar la ceremonia, decidieron abordar un coche para realizar el tradicional recorrido por el Centro Histórico.

“La pareja celebraba su matrimonio ese día. El novio quiso hacerle una atención a la esposa y decidió contratar a un coche. El coche lo ubicaron detrás del Charleston, pero como éramos un grupo de fotógrafos, él solicitó otro coche. Entonces el primer cochero mandó a llamar a un amigo que también es cochero y se quedaron los dos. Empezamos entonces el recorrido, paramos en cercanías a la calle San Juan de Dios y luego en el Parque de Bolívar (…) luego cae la noche y tuvimos que regresarnos al hotel. Al rato se me acerca el novio, un estadounidense que me pidió el favor de negociar la tarifa del coche ya que le estaban cobrando 600 mil pesos”, dijo Sergio Herrera, fotógrafo cartagenero.

(Le puede interesar:Cocheros aseguran que incidente con caballo fue un hecho "fortuito")

Sergio cuenta que sobresaltado le explica al novio que le estaban cobrando más de 200 dólares y que se abstuviera de pagarlos pues sentía que la tarifa era excesiva. “El novio ya le había dado 200 mil pesos al segundo coche y éste se había ido. Pero el primer cochero exigía 400 mil pesos por el servicio, allí empezó la discusión pues el cochero alegaba que era un matrimonio y que había sido reservado para tal evento”.

Aunque los recién casados buscaron a un par de agentes de tránsito y policías que se encontraban en la zona, la postura del cochero no cambió y siguió con la discusión.

“La hermana de la novia discutió por varios minutos con el cochero. Le pedía a los agentes el valor de la tarifa, pero estos alegaban que no podían hacer nada. Yo me le acerqué a un agente de tránsito quien me dijo que los cocheros habían firmado un contrato por 200 mil pesos pero no hizo nada (…) al final, la hermana de la novia negoció con el cochero y este terminó recibiendo los 200 mil pesos”.

Sergio tomó fotografías de la placa del coche y a través de sus redes sociales hizo pública la situación.

(Lea también:El Tránsito realiza operativos de control a cocheros y a ciclistas en el Centro)

“Hay servicios especiales”

Julio Martínez Rincón, vocero de la Asociación de Cocheros de Cartagena, explicó a El Universal que el cochero implicado en el caso cobró la tarifa estipulada por tratarse de un servicio especial, en este caso, una boda.

“El servicio de coches para una boda implica recoger la novia a la iglesia, esperar que termine la ceremonia que dura alrededor de una hora, luego llevar a los novios a dar un paseo de una hora aproximadamente para que puedan hacerse las fotos y videos y termina cuando el cochero los deja en el sitio escogido para la recepción. Es decir, es un servicio que dura tres horas y tiene un valor de 400 mil pesos. En este caso, la pareja que se casó fue informada por el hotel que el servicio costaba ese precio, pero el cochero los fue a buscar a un restaurante, y ellos tomaron la mitad del servicio, es decir, duraron hora y medía, por tanto les cobró 250 mil pesos”.

Martínez Rincón indicó que la confusión sobre el valor de la tarifa se presentó cuando el fotógrafo advirtió que el precio no era el indicado.

“Hay personas que están desinformadas y que no tienen conocimiento que el servicio de bodas es un servicio especial, totalmente diferente a cuando yo cojo un coche para que me lleve de tal parte a tal parte. El servicio de bodas implica que el cochero debe estar uniformado, con chaleco, corbata, con sombrero (…) Cuando los fotógrafos terminaron su trabajo, el cochero le cobró a la pareja solo la mitad del servicio”.

Rutas y tarifas

La Asociación de Cocheros de Cartagena mantiene las siguientes tarifas.

Ruta 1 (Centro Histórico) tiene un valor de $40.000 y dura 20 minutos.

Ruta 2 (Centro Histórico) tiene un valor de $60.000 y dura 30 minutos.

A través del portal web www.paseoencoche.com se estipula un paquete especial que ofrece: Paseo, solista y botella de vino por un valor de $400.000 pesos y con una duración de 60 minutos.