Las primeras palabras de Sergio Londoño como alcalde (e) de Cartagena

El cartagenero de 31 años y actual director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Sergio Londoño Zurek, designado este martes por el presidente Juan Manuel Santos, como alcalde encargado de la ciudad, ya expresó sus primeras palabras. (Lea aquí: Sergio Londoño es el nuevo alcalde encargado de Cartagena)

Manifestó que recibió con gran honor el nombramiento como alcalde(e) de Cartagena, y además expresó que su objetivo será garantizar que la interinidad afecte de la menor forma posible la agenda de construcción de ciudad.

El politólogo con énfasis en Relaciones Internacionales también pidió a los cartageneros, al Gobernador, a la Bancada, al Concejo y los diferentes gremios, unirse y trabajar por el bien de la ciudad. “Yo quisiera que miremos esto como una oportunidad para estar unidos, para mirar hacia futuro optimismo porque La Heroica es una ciudad que lo tiene todo”.

"No podemos dejar que el dinamismo se pierda, tenemos que redoblar esfuerzos, trabajar de la mano, para potenciar nuestro crecimiento. Por eso hago un llamado a mis coterráneos a que me ayuden y me rodeen en esta labor, por amor a Cartagena y a las futuras generaciones, para dejarles una ciudad donde puedan ser águilas caudales", añadió.

"Alcalde Manolo, esperamos que le vaya bien en su defensa; así lo queremos, por el futuro de Cartagena y de todos quienes tenemos la fortuna de llamarla nuestra”. afirmó Londoño en un video.

Desde el momento de su nombramiento, Londoño, hombre de confianza de Santos y de su familia, se mostró activo en su cuenta de Twitter, donde compartió algunos mensajes sobre el tema.

1/5 Recibo con inmenso honor sr Pdte @JuanManSantos su decisión de encargarme como Alcalde de Cartagena, la ciudad que usted tanto quiere. https://t.co/KdjiBbGESq — Sergio Londoño Zurek (@sergiolonzu) 24 de mayo de 2017

2/5 El gob. nacional respalda a Cartagena. Llego con mandato de garantizar que interinidad no afecte la agenda de construcción de ciudad. — Sergio Londoño Zurek (@sergiolonzu) 24 de mayo de 2017

A trabajar

Sergio Londoño Zurek expresó que la primera acción que realizará como alcalde encargado será realizar un Consejo de Gobierno con los funcionarios del Distrito, para conocer más a fondo la situación actual de la ciudad.

Además, dejó claro que durante su permanencía en el cargo, trabajará con transparencia y celeridad para sacar adelante grandes retos como son: el proyecto de protección costera, combatir la inseguridad, ordenar el espacio público, avanzar en la regulación de las playas y preparar la ciudad para la visita del papa Francisco, entre otros.

