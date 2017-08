"Me siento arrepentido y apenado": "Estatua humana" que robó a turistas

Tal y como lo anunció momentos antes a través de una llamada telefónica a la misma emisora, Roberto Carlos Pérez Serna, una de las dos "estatuas humanas" que le robaron a unas turistas en el Centro Histórico, se presentó a la estación radial vallenata La Reina, en la mañana de este viernes, y al aire le pidió perdón a la ciudadanía, al gremio de artistas "callejeros" y a sus familiares.

El hombre, próximo este 30 de agosto a cumplir los 29 años de edad, llegó acompañado de su madre, quien fue la que lo motivó a dar la cara a la justicia, y ante el micrófono confesó su delito y declaro estar "arrepentido y apenado".

Pidió disculpas reiteradamente, mientras seguidores de la emisora le brindaban su respaldo por la "valentía" de confesar su error.

Roberto Carlos manifestó que hace siete años se ideó el personaje de un negrito pescador para representarlo como una "estatua humana" y en tal actividad encontró una forma estable de sustento para su familia.

"Es el único que trabajo que tengo, me gusta lo que hago y me siento satisfecho cuando alguien me da una moneda; para un artista esto es gratificante porque es la manifestación de que al público le gusta lo que hacemos", dijo.

Por espacio de media hora, Roberto estuvo al aire en la emisora vallenata y luego salió de allí, acompañado de un personal de la Sijin, hacia la sede de la Fiscalía, en Crespo, con la intención de hacer una declaración voluntaria en el proceso que se le sigue por hurto.

Dada la iniciativa de arrepentimiento, el director de la emisora, Ever Luis Orozco, anunció al aire que La Reina le brindará el acompañamiento de un abogado para que lo asista ante la Justicia.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Luis Humberto Póveda, calificó de positivo que Pérez haya decidido entregarse ante la presión social y confirmó que éste no tenía antecedentes judiciales.

El proceso judicial, iniciado con la denuncia de las turistas afectadas, continúa y se está a la espera que se emita la orden de captura en contra del otro involucrado o que este también decida entregarse y confesar el delito.

Sobre el robo

El robo ocurrió el lunes festivo a la 1:45 de la tarde en la calle Santo Domingo y quedó registrado en una cámara de vigilancia de una establecimiento comercial.

Los documentos fueron hallados ayer por la Policía en un sector enmontado de Las Lomas, en las faldas de la Popa, y entregado al abogado de las afectadas, ya que estas se encuentran fuera de la ciudad.