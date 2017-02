No alcanzó para la limpieza de todos los caños

El panorama en los caños y canales de Cartagena es muy poco alentador, pues el taponamiento por las grandes cantidades de escombros y basuras es un problema de no acabar.

En un recorrido hecho por El Universal en varios caños, como el del sector San Antonio del barrio Olaya Herrera, se notó que la contaminación es tanta que los canales se desbordaron de piedras y residuos sólidos.

No alcanzó

Aunque el año pasado el Distrito firmó contrato por más de $3 mil millones para que se limpiaran desde septiembre hasta diciembre 155 caños y canales, desde la Secretaría de Infraestructura se conoció que el presupuesto no alcanzó y que quedaron varios de estos puntos de sin limpiar.

“La totalidad de los canales y caños no se pudieron limpiar, pues son tantos que el presupuesto no los cobijó a todos. Sin embargo, este año se van a incorporar recursos para adelantar limpiezas.

“Este es un tema al que le estamos dando gran importancia y este año se abrirá un proceso para contratar y proceder a atender esos canales que no se alcanzaron a limpiar. Se espera que en marzo se abra el respectivo proceso”, aseguró José Santiago Carrasquilla, secretario de Infraestructura.

Del contrato

La limpieza a los canales y caños de la ciudad comenzó el 30 de agosto del año pasado con la firma del acta de inicio del contrato que, por 3.752 millones de pesos, fue adjudicado por el Distrito a Construeq Ingeniería.

La empresa contratista dijo en su entonces que las labores de limpieza se desarrollarían con 15 frentes de trabajo que realizarían la limpieza en igual números de canales y caños de manera simultánea, con el objetivo de retirar sedimento y mejorar el desempeño hidráulico de los canales.