El lío jurídico-político si Iván Márquez no asume como senador

Un lío jurídico y político es el que está empezando a desarrollar el partido de las FARC, en especial su senador electo y exnegociador Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, luego de que anunciara que no se posesionará el 20 de julio próximo, hasta que no se resuelva la situación jurídica de Jesús Sántrich. (Lea aquí: Marquéz no tomará su curul en el Senado por situación de Sántrich)

"¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador (…) que me digan que soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas, necesitamos respeto", dijo Márquez en una entrevista a CM& y este miércoles a medios de comunicación.

Y de inmediato se empezaron a dar posturas de análisis sobre qué sucederá si no se posesiona. Desde el Gobierno Nacional el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que lo mejor es que el dirigente político sí se posesione en su curul de senador.

Márquez llegará al Congreso en virtud de los acuerdos políticos que llevaron a la desmovilización de las FARC, en donde se estipuló que tendrán diez curules, cinco en Senado y cinco en Cámara durante dos periodos legislativos, es decir entre 2018 y 2026.

En una declaración en el Ministerio, Rivera les hizo “la invitación a que tomen posesión de su cargo quienes fueron elegidos. Nos parece que eso hace parte de este proceso de reincorporación, es un tema central del acuerdo” y completó con el mensaje al jefe de las FARC: “la invitación a Iván Márquez es a que tome posesión el 20 de julio y ejerza el mandato popular del que fue objeto el pasado 11 de marzo”.

Aunque las FARC tienen esas diez curules de forma directa, debieron ir a las urnas el pasado 11 de marzo en las elecciones de Congreso, en donde presentaron listas para Senado y Cámara, pero tan sólo alcanzaron cerca de 60.000 votos, y de ahí es de donde se desata el lío jurídico a las FARC, porque a ese partido ya les aplica las normas legales y electorales.

Rivera sostuvo que lo anunciado por Márquez es una posición individual y se contempló en el acto legislativo 03 de 2017, que determinó la desmovilización de las FARC, por lo que en su concepto son las leyes ordinarias las que le regirán.

“El gobierno no tiene más alternativa que respetar la decisión individual de cada uno y, en caso de que exista una vacancia, la Constitución tiene previstos los mecanismos”, concluyó el ministro del Interior.

En opinión del presidente del Senado, Efraín Cepeda, “nosotros cumplimos (el Congreso) los acuerdos para que cinco miembros de las FARC estén en el Senado y cinco en la Cámara, si uno no se posesiona y otro presuntamente delinque, pues pierde cada uno una curul, en vez de ser diez serían 8”.

El dignatario del Senado se refirió al caso de Jesús Santrich, electo representante a la Cámara por el Atlántico, pero quien está detenido por el presunto delito de narcotráfico, el cual habría cometido luego de que se desmovilizara, razón por la cual no se podría mantener en la Justicia Especial de Paz.

Incluso el presidente del Senado recordó la actual normatividad que ordena a que a todos aquellos que sean elegidos como congresistas deberán asumir su curul, de lo contrario se le declarara la pérdida de la investidura.

Si aplica la teoría que se podría dar una cesión de curul, es decir que de no asumir Márquez, el escaño le correspondería Benkos Biohó, otro de los guerrilleros que estuvo en la lista y que en Cuba también hizo parte de las negociaciones.

De no llegar el electo Márquez, entonces la bancada de las FARC en el Senado serían Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Antonio Lozada, Sandra Ramírez y Benkos Biohó.

Por su parte, los candidatos presidenciales igualmente se pronunciaron. El aspirante Germán Vargas Lleras sostuvo que “como cualquier congresista es su derecho posesionarse o no, ahora el Congreso es un órgano colegiado compuesto por diferentes tendencias en donde se polemiza, todo el mundo está sometido a la crítica, es la esencia del Congreso”.

El candidato presidencial de la derecha, Iván Duque, sostuvo “celebro que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no vayan al Congreso. Al Congreso no deben ir personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Si Iván Márquez se está dando cuenta de ese error, bienvenido”.