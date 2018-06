Iván Duque, nuevo presidente de Colombia

Media hora después de iniciar el preconteo de votos, la tendencia de los resultados dan a Iván Duque como nuevo presidente de Colombia.

Con el 100% de las mesas reportadas y más de 10 millones de votos, el candidato del Centro Democrático venció en segunda vuelta a Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, quien logró cerca de 8 millones de sufragios.

Iván Duque asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto.

A esta hora, una gran cantidad de personas esperan al candidato en el Cubo de Colsubsidio, donde se dirigirá a sus seguidores tras la victoria de este domingo. También esperan a la nueva vicepresidenta de Colombia, la bogotana Marta Lucía Ramírez, de 63 años.

Así está el ambiente en la sede de Iván Duque

Cabe recordar, que durante la primera vuelta presidencial Iván Duque obtuvo una votación de 7.616.857 y Gustavo Petro de 4.855.069.

Este es Iván Duque

Iván Duque, de 41 años, es el candidato presidencial del Centro Democrático, el partido político creado por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con dos maestrías en Derecho Económico en American University y de Gerencia de Políticas Públicas de la Georgetown University.

Fue senador de la República de Colombia del 2014 al 2018, jefe de la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue consejero principal de la dirección ejecutiva para Colombia, Perú y Ecuador en el BID; y asesor principal del panel de Investigación sobre el incidente Mavi Marmara, entre Turquía e Israel, en la ONU.

Es hijo del fallecido exministro Iván Duque Escobar y la filósofa de madre cartagenera, Juliana Márquez; está casado con María Juliana Ruiz y es padre de Luciana, Matías y Eloísa.

Empezó su carrera profesional en 1999 como consultor en la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estuvo en el BID hasta 2013. Negoció créditos externos para Colombia, por más de $8.500 millones de dólares. Como asesor internacional del expresidente Uribe, se dedicó a promover la defensa de la democracia y la promoción de Colombia en el exterior.

Como senador ejerció oposición al gobierno de Juan M. Santos y fue reconocido por dos años consecutivos como el mejor senador de Colombia. Ha sido autor de cuatro leyes de la República, entre ellas la Ley Naranja, para la promoción de la economía creativa y la cultura.

Los apoyos con los que contó Iván Duque son: Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador; Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial; Rafael Nieto Loaiza, columnista; Paloma Valencia, senadora del C. Democrático; Fernando Araújo, senador del C. Democrático; Fernando Londoño, exministro; Alejandro Ordóñez, exprocurador general; José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán; César Gaviria, presidente del Partido Liberal; David Barguil, senador conservador electo; Nadia Blel, senadora conservadora; Jorge Humberto Botero, Fasecolda y C. Gremial Nacional; José Obdulio Gaviria; senador del C. Democrático; Miguel Arrázola, pastor evangélico; Mario Vargas Llosa, escritor, entre otros.

Esta es Marta Lucía Ramírez

Está casada con Álvaro Rincón y tiene una hija, Alejandra. Es abogada y economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Comercial de esa misma universidad y especialización en Derecho Financiero de la Universidad de Los Andes.

Tiene un MBA en Alta Dirección Empresarial en INALDE Universidad de la Sabana, y Fellow del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Fue candidata presidencial por el movimiento ciudadano, “Por una Colombia Honesta y Fuerte”, y participó en la consulta interpartidista del 11 de marzo de 2018, obteniendo más de 2 millones de votos. Ha sido senadora de la República de Colombia 2006-2010, ministra de Defensa, embajadora de Colombia en Francia, ministra de Comercio Exterior, viceministra de Comercio Exterior y directora del Incomex. Ha sido destacada dirigente del Partido Conservador.