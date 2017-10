Video: A Urán y a Froome les hablaron en chino y quedaron ‘en las mismas’

Al colombiano Rigoberto Urán y al británico Chris Froome les hablaron en chino y quedaron “en las mismas”.

Aunque podría parecer el dicho que aplica cuando, a pesar de hablar el mismo idioma, una persona no entiende una idea o el mensaje de su interlocutor, a los dos ciclistas, campeón y subcampeón este año del Tour de Francia, les sucedió literalmente.

Tras culminar la Criterium Shanghai, en la que repitieron el resultado de la gran carrera francesa, los dos pedalistas atendieron a los periodistas, pero se encontraron con una pregunta en chino, un idioma que no dominan.

La curiosa divertida escena quedó registrada en un video que el mismo Rigoberto Urán compartió en sus redes sociales.

El colombiano respondió una primera pregunta en la que habló del Giro de Lombardía, pero en el segundo interrogante cedió el micrófono al Froome, que lució fuera de base e improvisó una respuesta sobre Lombardía.

El problema de comunicación causó risas entre los presentes y ‘Rigo’ compartió el video en redes con la frase “¡Mijitos quedamos en las mismas!”.

Luego, una periodista española publicó otro video en el que se ve a Rigo compartir con algunas personas del país asiático. "Inmersión a la lengua por @UranRigoberto en el #ShanghaiCriterium", escribió la periodista Laura Meseguer.

Language inmersion by @UranRigoberto at the #ShanghaiCriterium pic.twitter.com/ff6HlsT9Fg

— Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) 29 de octubre de 2017