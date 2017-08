“Cómo hacemos para repartirnos eso (jurídica de la Contraloría)”

En este audio, Jorge Useche le dice a Zaith Adechine que Edgar Mendoza le informó que al Partido Conservador le dieron el puesto de Jurídica de la Contraloría. Useche propone pasarle una terna a la contralora Nubia Fontalvo para que ella elija al que considere y el elegido debe saber que está comprometido con Adechine, Useche y Mendoza.

-Jorge: aló

-Hombre: Me ‘emputa’ cuando me escribes así porque me dejas intrigado enseguida. Ajá dime aquí.

-Jorge: Que la Jurídica (de la Contraloría) nos la dieron a los conservadores, a los tres, me escribió Edgar Mendoza, entonces que le he dicho yo que cómo hacemos para repartirnos eso (…) entonces le propuse yo al man que entreguemos tres hojas de vida a la contadora de la Contraloría

-Hombre: Nojoda y eso porque yo no sabía

-Jorge: Papi no sé …

-Hombre: Yo no sabía eso

-Jorge: Bueno, yo escuché el run run, por eso te lo dije, te dije que habían puesto este man o yo no sé si es verdad o mentira, eso fue lo que me dijo

-Hombre: yo creo que es mentira compa

-Jorge: Yo no creo, es mucha coincidencia

-Hombre: Bueno, compa, si le dijeron eso mejor, entonces vamos a ponernos de acuerdo los tres y ya. Lo bueno de los tres es que podemos hablar de la secretaria

-Jorge: Bueno, qué propuse yo, que le entreguemos a Nubia 3 hojas de vida y que ella vea el perfil de la persona y escoja el que más le convenga a ella, igual esa persona que quede ahí tiene compromiso con nosotros tres porque él dice que para meter los nombres en una bolsa y cerrarlo

-Hombre: (…) ¿que si salió la de Zaith?

-Jorge: Ya sabes que tú en la otra no participas (…) y ahora, si ahí hay 10 OPS tomemos valor a eso y nos repartimos eso por cuantía, es decir, si el sueldo de la subdirectora que son seis y lo son 40 barras en OPS de cada uno, te dan 34 a ti

-Hombre: Eso es correcto, me parece bien. Otra cosita, por ahí me llamo la luz de mis ojos y de tus ojos que van a mandar a pedir a cada uno dos para tránsito, pero para ti, y para mi tres

-Jorge: Cuales ojos son

-Hombre: Ayyy hp, no sabes cuál es la luz

-Jorge: ahh lindo lindo, eres de lo mejor, ya me gusta me gusta me gusta

-Hombre: no sabes cuales son los ojos (…)

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.