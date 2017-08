“La Contraloría es de nosotros”: audio de Useche

Desde las capturas del suspendido alcalde Manolo Duque; su primo José Julián Vásquez; de la contralora Nubia Fontalvo, y del concejal Jorge Useche han pasado siete días hoy, y cerca de 45 horas de audiencia.

La fiscal 53, Liliana Velásquez, sigue hilvanando los audios, tomados de llamadas del concejal Jorge Useche con varios concejales y otras personas, de un paquete de cerca de 400 horas de grabación, con lo que quedaría demostrado que Useche y los demás capturados habrían actuado en un concierto delictivo. Premeditadamente armaron un plan en los que se configuraron los delitos de cohecho y tráfico de influencias para coptar y apoderarse de la entidad de control, una vez se nombrara a Nubia Fontalvo como contralora.

La audiencia fue suspendida ayer a las 4: 45 de la tarde, debido a algunos impedimentos técnicos por parte de la Fiscalía para seguir pasando los audios que comprometen a Useche y a más concejales en la elección de Fontalvo, en los que participaron varios concejales, la cual se hizo dos veces el año pasado.

Hoy, a la una de la tarde, de acuerdo con el juez cuarto penal de garantías, se reanudará la sesión. El alto funcionario judicial anunció que durante la mañana no habrá audiencia ya que el abogado defensor de Jorge Useche, Hernando Osorio, solicitó permiso y no estará presente. El juez se comprometió, además, en que hoy se formalizará la etapa de imputación de cargos y se pasará a la etapa en que la defensa esgrimirá su argumentos ante las acusaciones de la Fiscal 53 contra sus apoderados.

Juan Carlos Cabarcas, abogado del alcalde Manolo Duque, y de José Julián Vásquez; así como William Castaño, abogado de la contralora distrital, Nubia Fontalvo aceptaron el acuerdo de reanudar la sesión hoy en horas del medio día.

Conversación con un fiscal

En el transcurso de la audiencia, en varias llamadas presentadas, Jorge Useche habla con los concejales Angélica Hodeg, Édgar Mendoza, el exconcejal Zaith Adechine, menciona a concejales como Luis Cassiani, habla con un hombre (que se presume es otro concejal); una mujer desconocida y hasta con un fiscal que le pide puestos.

En estas conversaciones debidamente marcadas con fecha y hora, la fiscal pretende demostrar cómo el concejal Useche y otros concejales habrían urdido el plan para lograr posicionar a Nubia Fontalvo contralora, con el apoyo económico de José Julián Vásquez.

En los audios fue revelada una curiosa conversación que Useche sostuvo con un hombre que en realidad era un fiscal y, de acuerdo a como lo dijo la fiscal 53, se trataría de un fiscal seccional de Cartagena. En la llamada el fiscal le pide puestos, pero Useche le cuenta detalle de cómo ganaron la Contraloría.

La siguiente es la conversación:

Jorge (Useche): “Una pelea que di de tigre con burro amarrado, pero el burro mordió”. Hombre (al parecer el fiscal 17): “Entonces, ¿ganaron la Contraloría?”.

Jorge: “Totalmente compa, totalmente”. Hombre: “Usted es un duro, yo se lo he dicho, usted es un duro”. Jorge: “Por fin vimos una en esa vaina. Ya mostramos, nos la querían robar un poco de hipócritas hp que estaban ahí, y los enfrentamos” Hombre: “Tú sabes quién ganó la Contraloría...”.

Jorge: “Nosotros, esa vaina es de nosotros”. Hombre: “¿De nosotros quiénes?”. Jorge: “De los azules (conservadores) con el Gobierno (de Manolo Duque), y bueno, los aliados que nos ayudaron ahí, pero eso es una tarea que hicimos nosotros con Jose (al parecer José Julián).

Hombre: “Cómo quedó la votación?”. Jorge: “Quedamos 11 a 8, los otros hp son ardidos cuando vieron que estaban perdidos se fueron”. Hombre: “Compa hoy es viernes”:

Jorge: “Estamos celebrando la Contraloría con los colegas”. Hombre: “Ahh, sí bueno... compa ¿cuándo le llevo las hojas de vida?”. Jorge: “Apenas las tenga lista me las manda allá al Concejo con el que sea”. Hombre: “Tú sabes que están las dos hojas de vida de David, está la de mi asistente; usted dirá cuánto me va dar, qué me va a dar”.

Se desconoce si se trata de un fiscal infiltrado o de alguien que en realidad sí buscaba favores políticos de Useche. Lo cierto es que se trata de una de las pruebas reina de la fiscal Velásquez.

Otros audios

En otros audios revelados Jorge Useche habla con la concejal Angélica Hodeg en donde, entre otras cosas, mencionan los recursos que iban a obtener por votar por Nubia Fontalvo, dineros que saldrían de José Julián.

En una de las conversciones Hodeg saca cuentas y multiplica “ocho por ocho”, y habla de una suma que le habrían dado a un solo concejal por el plan.

En otra conversación Useche habla con otro concejal, al parecer del bando contrario y que muestra desprecio por Fontalvo y lo invita a que se una a él.

“Hodeg no está prófuga”

Se conoció de primera mano que la concejal Angélica Hodeg no está prófuga de la justicia y se encuentra en el país y no fuera. Se supo, además, que está dispuesta a colaborar con la justicia.

También trascendió que ya no habrá más órdenes de captura contra concejales, por lo menos hasta que cierre esta primera fase de la operación La Heroica, tal como lo anunció el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Conversaciones

1. "Aló Jorge. Se quedaron por fuera. Yo le escribí a Zaith, le dije vénganse; aunque después nosotros igual la decisión la vamos a tomar es con Gobierno". Angélica Hodeg, concejal de la Alianza Verde.

2. "Aló compa, esa Contraloría es de nosotros, los azules con los aliados y el gobierno. Al fin ganamos una. Mándeme las hojas de vida al Concejo con el que sea”. Jorge Useche, concejal conservador.

"Aquí lo que hay es una relación de carácter político, que en todas partes del mundo se presenta. Es normal que en los cuerpos colegiados llámese Senado, Cámara, Asamblea o Concejo, se organicen para la elección de determinados funcionarios”, dijo Hernando Osorio, abogado de Jorge Useche.