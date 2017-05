"Muchos no aceptan que yo sea el alcalde y quieren perjudicar a la ciudad"

El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, Manolo, dijo desde Bogotá que está sorprendido por el anuncio de Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, de suspenderlo del cargo por un periodo de 90 días.

Para el mandatario “ese hecho contrasta con la lentitud con la que avanzan las investigaciones de los cuestionados constructores (hermanos Quiroz) que ocasionaron la tragedia del edificio que se desplomó en el barrio Blas de Lezo II, una razón por la cual, la alcaldía ha solicitado celeridad en dichos procesos”.

Precisamente por ese desplome el pasado 27 de abril, y que dejó 21 muertos y 23 heridos, se destapó un carrusel de irregularidades en el manejo del control urbano y las construcciones en la ciudad.

Eso llevó al mismo alcalde a realizar una serie de visitas a lo largo y ancho de las tres localidades de Cartagena, pero que al parecer, terminaron perjudicándolo ya que la Procuraduría sustenta su decisión, no solo en el edificio derrumbado de Blas de Lezo, sino en “la existencia de 55 construcciones sin licencia que se levantan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, sustentan la decisión contra el alcalde y de los otros funcionarios. La presunta falta disciplinaria sigue cometiéndose”.

Duque explicó que por los hechos reunió a notarios, curadores, funcionarios de control urbano, gremios para precisamente “buscar salidas a un problema que viene desde hace muchos años”.

Por el hecho también fueron suspendidos la alcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata; y el inspector de la Comuna 12.

Para el alcalde Manolo eso es paradójico, porque fue él precisamente dice, “quien desplegó un plan para revisar toda esa serie de anomalías que vienen desde muchas administraciones en materia de control urbano”.

“Engañan a la Procuraduría”: Manolo

Para el alcalde la Procuraduría está siendo engañada.

“Le he pedido a la Unidad de Investigación Criminal para la Defensa, que me ayude en este proceso, y a la ciudadanía que mantenga la calma. Con mis abogados haremos uso de la legitima defensa, para demostrar que la Procuraduría está siendo engañada”.

Sobre los hechos de irregularidades en las construcciones, el alcalde reiteró a través de un pronunciamiento público que: “Cumplimos con las obligaciones legales, y tomamos las medidas necesarias a tiempo, así lo demostraremos haciendo uso de la legitima defensa, donde cabe apuntar esperamos se presuma de nuestra inocencia y el debido proceso”.

Dijo que confía en la justicia y cree en la institucionalidad del Estado. “Demostraremos, con pruebas que actuamos bien; con la fe en Dios demostraremos que hicimos las acciones en ley”.

“No renunciaré”

Dijo que no tiene pensado en renunciar, y dio a entender que eso hace parte de una campaña “sistemática de opositores que no quieren aceptar a Primero la Gente y que el alcalde de Cartagena es Manolo Duque”, cargo el cual se ganó en las urnas.

“Estas manos oscuras quieren desestabilizar a la ciudad, no a mí Manolo, afectan a la ciudad, que no resiste más alcaldes interinos, lo cual atenta contra los programas y macroproyectos de la ciudad, que ya tenemos pero desde el interior de la ciudad comienzan a hablar mal”.

Reiteró a El Universal que la administración de su movimiento Primero la Gente, “sigue y se mantiene firme con la ciudadanía y con la buena gestión en favor de los cartageneros”.

Descarta injerencia de su primo

Indagado por medios radiales capitalinos, el alcalde respondió a una andanada de cuestionamientos dirigidos hacía el poder que presuntamente tiene su hermano José Julián Vásquez en la Alcaldía.

“El alcalde de Cartagena soy yo”, dijo. (Lea:“La única manera de satanizarme ha sido a través de mi hermano”, Manolo Duque)

Expresó sobre José Julián, que es alguien muy cercano, al que escucha mucho, pero que Olimpo Vergara, el director de Control Urbano que fue nombrado después de que se concentrarán las funciones de las construcciones en esa dependencia, “ se ganó su cargo por su hoja de vida brillante”.

Dijo que sí fue apoyado por las casas políticas de la familia García Zuccardi, y de la senadora Daira Galvis. Negó que a su campaña haya entrado dinero de la familia política Gnecco del Cesar. Sostuvo que su movimiento se debe a la gente, a los cartageneros que votaron por él en 2015.

“Los culpables de la caída del edificio de Blas de Lezo son los hermanos Quiroz, no el alcalde de Cartagena; pero ellos están libres y yo en el escarnio público; por eso estoy pidiendo que los capturen”, Manolo Duque. "No he sido notificado de esta decisión injusta de la Procuraduría que atenta contra la ciudad y los proyectos que estamos desarrollando, pero la respeto; porque vamos a demostrar que tenemos la razón", agregó.

7 ALCALDES DESDE EL 2012

Desde el 1 de enero de 2012, la administración distrital de Cartagena entró en una especie de karma, por la interinidad de alcaldes, por diversos motivos.

Enero 1 al 25 agosto

E locutor Campo Elías Terán se posesionó como alcalde para el periodo 2012 - 2015. Un fallo de la contraloría y un cáncer coartaron su periodo.

Agosto 25 a 1 octubre 2012.

Felipe Merlano, secretario general del Distrito, asume alcalde encargado por las secuelas de un evento isquémico transitorio padecido por Terán, producto de su cáncer de pulmón.

Terán Dix dejó la ciudad nuevamente para someterse a chequeos médicos en la lucha contra su enfermedad. El secretario de Hacienda, Óscar Brieva, quedó encargado.

El 9 de octubre el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo, designó como alcalde por orden del presidente Juan M.Santos, por el decreto 2084, al director del DPS, Bruce Mac Master Rojas.

2012-2013

15 de noviembre a 22 julio

Carlos Otero Gerdts fue encargado de la Alcaldía por el Gobierno, quien seleccionó su nombre de una terna del Partido ASI. Otero fue ratificado el 29 de abril de 2013 hasta las elecciones atípicas de ese año.

El 1 4 de julio de 2013.

Dionisio Vélez Trujillo ganó la Alcaldía en elecciones atípicas, decretadas por la muerte de Terán, con 95.870 votos. Se posesionó en Julio y gobernó por dos años y medio.

En las elecciones del 25 de octubre de 2015.

Manuel Vicente Duque, “Manolo”, obtuvo 125 mil votos y se convirtió en el Alcalde de Cartagena para el periodo 2016 – 2019.

Le ganó a los exconcejales Andrés Betancourt y Antonio Quinto Guerra.