¿Unión? El polémico video de youtuber cristiano con un candidato a la Alcaldía

A un mes de la gran cita electoral y atípica del 6 de mayo en Cartagena, los nueve candidatos alistan sus estrategias para llegar al Palacio de La Aduana. Por estos días, las calles ya están inundadas con publicidad política, comandos y, las alianzas están a la orden del día.

En redes sociales un video del polémico youtuber cristiano Oswaldo Ortíz en el que aparece junto al candidato Quinto Guerra ha dado de que hablar ante lo que podría representar un apoyo de la comunidad cristiana a esta candidatura.

En el video, Oswaldo Ortiz expresa: “Estoy en Cartagena porque muy pronto hay elecciones atípicas. Hay un candidato que al parecer es el preferido de la gente pero lo quieren sacar de taquito. Cartagena es una torta de la cual muchos políticos corruptos han querido comer, ha tenido muchísimos alcaldes en muy poco tiempo porque todo el que llega, llega a robar”.

Acto seguido Ortiz se acerca al candidato y le pregunta: ¡Te quieren sacar¡ ¿Por qué crees que te quieren sacar?, a lo que Quinto Guerra responde "la gente que no quiere el bien de Cartagena está distorsionando. Aquí estamos con humildad con este grupo de mujeres y hombres que buscan el bien de Cartagena. Qué buscan la seguridad, la estabilidad jurídica, que buscan el bienestar social”.

El youtuber cuestiona ¿Estás inhabilitado o no estás inhabilitado? Y Quinto responde “Claro que no, no tengo ningún tipo de inhabilidad. Ni legal, ni ética, ni moral. Los que tienen inhabilidad ética son aquellos que han sido suspendidos en el ejercicio de algunas contrataciones con el Estado”.

Y remata “he tenido mi hoja de vida limpia como abogado y como funcionario público. Son los mismos que quisieron sacar a Manolo, ahora me quieren sacar a mí, pero se clavan”.

Al final se muestra una imagen en la que se observa una apretón de manos entre Quinto Guerra y el otro candidato a la Alcaldía, Andrés Betancourt, mientras se repite varias veces la expresión “Pero se clavan”.

El video que ya supera las 2 mil reproducciones y ha sido compartido más de 40 veces suscita reacciones en torno a la alianza de Quinto con el reconocido pastor que aspiró como candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, pero no alcanzó los votos necesarios.

A través de su cuenta de Twitter, Super OO, como también es conocido compartió una imagen donde disfrutaba del reciente encuentro de la Selección Colombia con Francia, en un campo de sóftbol del barrio El Socorro, invitación que hizo el candidato Quinto Guerra.