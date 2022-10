Esto le costaría a una empresa en Cartagena implementar políticas ambientales

¿Qué empresas en Cartagena deberían implementar estas políticas?

“Considero que básicamente todas las empresas deberían implementarlo, desde la empresa más grande en mamonal que deja residuos, hasta la papelería más pequeña. Ya sean grandes o pequeñas, todas impactan el medio ambiente tanto de forma positiva como negativa”, explicó José Torres a El Universal.

Además agregó: “Hay gente que desperdicia las hojas, que no las reutilizan, otros no saben dónde deben botarse las baterías y las grapas de las hojas. A veces no nos imaginamos con qué acciones estamos contaminando y cuál es la forma correcta de reciclar. Este tipo de gestiones empresariales son precisamente para educar al ciudadano desde sus puestos de trabajo”.