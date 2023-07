¿Tu gato es un psicópata? Descúbrelo en este test creado por científicos

Es fácil lanzar la etiqueta de psicópata a nuestros peludos amigos felinos cuando están haciendo algo extraño. No obstante, según los autores de un estudio publicado en 2021 en la revista Journal of Research in Personality, muchos de nosotros podemos estar viviendo con un psicópata sin saberlo. Lea: Así es la nueva especie de felino hallada en Colombia: el Gato de Nariño

Para ello, científicos de las universidades británicas de Liverpool y Liverpool John Moores elaboraron un cuestionario que mide 46 comportamientos gatunos y que podría darle una idea de dónde encaja su gato en lo que se conoce como el modelo triárquico de la psicopatía.