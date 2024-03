Un grupo de mujeres restaura el manglar de La Boquilla

“Muy a pesar de que nacimos a orillas de esta ciénaga y a orillas del manglar, no conocíamos tanto de él, así es que fue para nosotros un proceso súper importante cultivarlo y luego devolverlo al ecosistema”, mencionó Gloria, quien hace parte de la Asociación de Mujeres Negras Rurales conformada por quince personas más. Poco a poco empezaron a sensibilizar a más personas: niños, jóvenes y pescadores fueron contagiándose del espíritu de las guardianas del manglar, sucumbiendo ante el llamado colectivo que les hizo la ciénaga. Lea aquí: Periodista cartagenera se convierte en recolectora de basuras por una noche

“Para nadie es un secreto que debido al vertimiento que tiene la ciénaga, el cuerpo de agua tiene una alta contaminación, tanto que hay sectores de la Ciénaga de la Virgen de los que nosotros no podemos consumir el pescado”, enfatizó.

Para eso han realizado tres viveros en los que siembran las semillas y cuando ya han crecido lo suficiente las trasplantan directamente en la ciénaga: “Cuando el mangle se nos crece nosotros lo llevamos, buscamos una zona y restauramos ahí por nuestra cuenta”.

Las mujeres que conforman la comunidad han encontrado en esta labor una ayuda económica, ya que durante muchos años se han dedicado a distintas actividades relacionadas con el turismo. Algunas son artesanas, otras ofrecen masajes a los turistas en las playas y el resto se dedican a la cocina tradicional; sin embargo, todas son conscientes de la importancia que tiene el ecosistema para su vida diaria: “si no hay manglar no hay camarones, chucha larga, chipichipi, no hay nada para cocinar”.

Es así como la creación de los viveros representa ingresos monetarios para

estas comunidades que viven de la ciénaga, pues los turistas suelen "donar" plántulas de mangle, lo que quiere decir que pagan el valor de la planta y "cualquiera de las mujeres se va con ellos en la canoa, allá les enseña sobre cómo sembrar la mata, la importancia que tiene, por qué la necesitamos, o sea, le hacemos educación ambiental".