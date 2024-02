Un sanjuanero quiere revolucionar el modelo educativo

“Un sanjuanero en Bogotá, un sanjuanero en Bogotá”, cantaba alegremente el joven en medio de la multitud que se aglutinaba para entrar a una estación de Transmilenio en el centro de la ciudad. Las caras de esa tarde fría eran tristes, gestos de un cansancio evidente a esa hora del día en la que todo el mundo quiere volver a casa con prontitud. Pero a Jesús poco le importaba porque estaba cumpliendo el sueño de estudiar una maestría, convirtiéndose en el primer hijo que alcanzaría ya no solo un título profesional sino un posgrado, un logro impensable para él años atrás.

Jesús Polo Posso nació en San Juan Nepomuceno, un municipio de los Montes de María y su lugar favorito para haber nacido porque no hay nada que lo haga más feliz que el dulce sabor de una galleta 'María Luisa'. Los años de su niñez fueron tan adorables como sacrificados porque su madre sacó adelante a sus seis hijos con un puesto de fritos, lo que la obligaba a despertarse a las tres de la mañana y al advertir sus pasos, el pequeño Jesús no podía evitar ir detrás suyo. Calculaba diez o quince minutos desde que ella salía, se cepillaba los dientes, se bañaba y una vez cambiado salía por la puerta del patio con la llave que su madre dejaba en la casa. Tan pronto la mujer descubría la travesura del niño, le pedía que le ayudara a tender los manteles en las mesas y "le lavaba los platos, barría el negocio y le ayudaba a fritar los chicharrones".

Este acto poco después le trajo problemas en el colegio porque comenzó a llegar tarde todos los días, tanto que en una ocasión le prohibieron la entrada hasta que se presentara un adulto responsable. “Él no viene tarde porque se despierte tarde, él es un niño que se levanta a las cuatro de la mañana, pero soy una mujer sola que atiende un negocio así que el hasta que no me barre, no me trapea y no me saca las mesas no se va a alistar para el colegio”, le dijo la mamá a la directora y hasta ese día fue el problema.

Estudió en la Escuela Normal Superior de los Montes de María, institución que prepara a los estudiantes para convertirse en docentes, por lo que no pudo huir de ese propósito colectivo y tan pronto culminó el bachillerato graduado como docente de preescolar y básica primaria, intentó ingresar a una universidad para cursar una carrera de licenciatura pero las cosas no se dieron a su favor así que pidió un crédito de Icetex y estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe.