El fragor del viento, el mar y el bullerengue en la obra de Diana Restrepo

Diana nació en Caicedonia, un municipio en el Valle del Cauca, pero una parte de su corazón está amurallado en Cartagena de Indias. Es percusionista clásica, artista sonora y performer con estudios en Francia. Durante diez años trabajó como profesora de instrumentos hasta que en el 2011 rompió las partituras durante un solsticio de verano. "Sentía que ese lenguaje me estaba restringiendo así que me dediqué sin pensar a la vida desde la escucha y a expresarme desde los sonidos", por eso el oído representa una parte esencial de su obra.

Female gaze

Female gaze

La mirada femenina en la obra de Diana Restrepo va más allá de la fascinación por la realidad y se convierte en un compromiso social por preservar el medioambiente pues su manera de ver el arte fluctúa como una conversación entre el mundo humano y el más que humano. Por eso, cuando se dispuso a conocer a los protagonistas de su obra, escuchó a Francisco Alvarado, un pescador que lamentó el silencio que ahora se apodera de las ciénagas Juan Polo y de la Virgen a causa del deterioro del manglar. Por eso decidió grabar sus voces, inmortalizándolas en el tiempo a través de una obra in situ que básicamente es una exposición adecuada en un espacio particular y que "si se saca de ahí ya no funcionaría, por lo tanto el diálogo con un lugar es muy importante".

A pesar de que Diana ha sido un alma volátil y ha vivido en Francia, Venezuela y Panamá, la mayoría de su inspiración proviene de la Costa, por eso cuando escuchó el sonido de la palanca, la vara con la que el pescador impulsa la canoa, supo que sus historias de resiliencia estaban dotadas de recursos sonoros con los que podría transmitir un sinfín se sensaciones: “Yo invito a los a los oyentes a explorar a través del sonido los ecos de la memoria amurallada, los paisajes sonoros del Caribe y el reencuentro entre dos mundos”, dijo.

La obra está ubicada en el Baluarte Santa Catalina, un espacio que por su ubicación propone un proceso de inmersión en el que el asistente debe recorrer el túnel en ausencia de la luz que suele golpear en la cara a su salida. Estando adentro se encontrará con un espacio en el que está dispuesta una canoa sobre la arena, y cuatro dispositivos que le permitirán embarcarse en el viaje sonoro acompañado por el fragor del mar.